أهم 10 أشياء يجب فحصها في السيارة بشكل دوري

أشياء يجب فحصها في السيارة
صرح احد خبراء السيارات في مصر عن ضرورة فحص السيارة بصورة دورية من أجل حمايتها وصيانتها والحفاظ عليها ، و قام بتدوين الاشياء التي يجب علي مالك السيارة مراعاتها و فحصها بشكل دوري .
اهم الاشياء التي يجب فحصها في السيارة بشكل دوري :
1- فحص الاطارات
قم بفحص الاطارات و تفقد وجود البلف في مكانه و تفقد باطن الاطار
2- ضبط الضغط في الاطارات
ضبط هواء الاطارات يوفر استهلاك الوقود
3- فحص زيت المحرك
متابعة زيت المحرك وقياس درجة لزوجته من الحين للآخر، لأن في فصل الصيف تتجمع لزوجة زيوت المحرك بشكل مستمر.
4- فحص سائل التبريد للمحرك
مراقبة مياه الردياتير والتأكد من عدم نقصانها من وقت لآخر وتزويدها عند ملاحظة ذلك.
5- اختبار الاضاءة في السيارة
تشغيل الاضواء و مراقبتها ان كانت تعمل ام لا
6- اختبار دورة الكهرباء في السيارة
متابعة كهرباء السيارة و البطارية
7- فحص مساحات الزجاج
قم بتفقد سائل مياة المساحات و تزويدة
8- تغيير فلاتر السيارة المختلفة بصورة منتظمة
قم بتغيير كل الفلاتر بحد اقصي 60 الف كيلو متر
9- فحص السيور
قم بفحص السيور و قم بتغييرها بحد اقصي 60 الف كيلو
10- فحص الخراطيم بدقة .
تفقد الخراطيم جيدا و افحص وجود تسريب
الحفاظ علي السيارة لا يأتي بالفحص فقط بل بأستخدام قطع الغيار و السوائل الاصلية لأنها تخضع لمعايير معينة تضمن عمل السيارة بشكل جيد .
و علي سبيل المثال استخدام زيوت المحركات الأصلية يضمن حماية أجزاء المحرك من الاحتكاك والتآكل و منع تكوين الطين والرواسب و حماية المحرك من ارتفاع الحرارة و التوفير في استهلاك الوقود و اطالة عمر المحرك.
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