أهم 10 أشياء يجب فحصها في السيارة بشكل دوري



أشياء يجب فحصها في السيارة أشياء يجب فحصها في السيارة

صرح احد خبراء السيارات في مصر عن ضرورة فحص السيارة بصورة دورية من أجل حمايتها وصيانتها والحفاظ عليها ، و قام بتدوين الاشياء التي يجب علي مالك السيارة مراعاتها و فحصها بشكل دوري .







اهم الاشياء التي يجب فحصها في السيارة بشكل دوري :

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1- فحص الاطاراتقم بفحص الاطارات و تفقد وجود البلف في مكانه و تفقد باطن الاطار2- ضبط الضغط في الاطاراتضبط هواء الاطارات يوفر استهلاك الوقود3- فحص زيت المحركمتابعة زيت المحرك وقياس درجة لزوجته من الحين للآخر، لأن في فصل الصيف تتجمع لزوجة زيوت المحرك بشكل مستمر.4- فحص سائل التبريد للمحركمراقبة مياه الردياتير والتأكد من عدم نقصانها من وقت لآخر وتزويدها عند ملاحظة ذلك.5- اختبار الاضاءة في السيارةتشغيل الاضواء و مراقبتها ان كانت تعمل ام لا6- اختبار دورة الكهرباء في السيارةمتابعة كهرباء السيارة و البطارية7- فحص مساحات الزجاجقم بتفقد سائل مياة المساحات و تزويدة8- تغيير فلاتر السيارة المختلفة بصورة منتظمةقم بتغيير كل الفلاتر بحد اقصي 60 الف كيلو متر9- فحص السيورقم بفحص السيور و قم بتغييرها بحد اقصي 60 الف كيلو10- فحص الخراطيم بدقة .تفقد الخراطيم جيدا و افحص وجود تسريبالحفاظ علي السيارة لا يأتي بالفحص فقط بل بأستخدام قطع الغيار و السوائل الاصلية لأنها تخضع لمعايير معينة تضمن عمل السيارة بشكل جيد .و علي سبيل المثال استخدام زيوت المحركات الأصلية يضمن حماية أجزاء المحرك من الاحتكاك والتآكل و منع تكوين الطين والرواسب و حماية المحرك من ارتفاع الحرارة و التوفير في استهلاك الوقود و اطالة عمر المحرك.