غياب عن التدريبات والسفر لـ الأرجنتين.. مؤشرات بانتهاء علاقة ميسي بـ برشلونة



مؤشرات بانتهاء علاقة ميسي بـ برشلونة مؤشرات بانتهاء علاقة ميسي بـ برشلونة

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق، عن مواجهة إيبار، المقرر لها، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة، من مسابقة الدوري الإسباني.



وذكر برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن ميسي سيغيب عن تدريبات الفريق اليوم، ولن يشارك أمام إيبار في مباراة الغد، بإذن من المدرب رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة.



وبذلك ينتهي موسم ليونيل ميسي مع فريق برشلونة، ومن المقرر أن يطير اللاعب إلى الأرجنتين خلال الأيام المقبلة، استعدادا للانضمام إلى منتخب التانجو، لخوض بطولة كوبا أمريكا.

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ميسي لن يشارك مع برشلونة في التدريبات أو في أي مباراة رسمية مقبلة، إلا إذا جدد اللاعب جدده مع البلوجرانا، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.يحق لـ ليونيل ميسي التوقيع لأي نادٍ “ مجانا” دون الرجوع إلى إدارة نادي برشلونة، لكن النجم الأرجنتيني لم يعلن قراره النهائي حتى الآن، سواء بتجديد علاقته بالبلوجرانا، أم اختيار وجهة جديدة.وأبرز المهتمين بضم ليونيل ميسي، باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الإنجليزي الإنجليزي، حسبما أشارت تقارير صحفية، لكن فرصة النادي الفرنسي قد تكون أقوى في ضم ميسي “ حال قرر عدم التجديد لنادي برشلونة”، بسبب القدرة المالية للنادي الفرنسي، وأيضا علاقة الصداقة القوية، التي تجمعه بالبرازيلي نيمار نجم الفريق الباريسي.ووفقا لتقارير صحفية، فإن عائلة ميسي ترغب في انتقال اللاعب إلى نادي باريس سان جيرمان، للتواجد بالقرب من عالات اللاعبين الأرجنتينيين مثل دي ماريا وإيكاردي وبارديس.