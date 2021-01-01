وزير الأوقاف: كف الأذى عن الناس صدقة وإزالته من الإيمان.. فيديو



الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار جمعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في خطبة يوم الجمعة إن كف الأذى عن الناس صدقة، فيقول النبي الكريم "وأن تكف أذاك عن الناس صدقة" كما يقول النبي «‏الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ‏».



وأضاف وزير الأوقاف، خلال خطبة يوم الجمعة، من مسجد أبو شقة، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، أن كف الأذى عن الناس شعبة من شعب الإيمان، فيقول النبي "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان".



وأشار وزير الأوقاف في خطبة يوم الجمعة، إلى أن امرأة كانت صوامة وقوامة دخلت النار بسبب إيذائها جيرانها بلسانها.

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واستشهد وزير الأوقاف، بقوله تعالى "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا" كما قال تعالى "وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا".موضوع خطبة الجمعةوحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة يوم الجمعة الموافق ٩ شوال ١٤٤٢هـ - ٢١ مايو ٢٠٢١م تحت عنوان “كفُّ الأذى عن الناس صدقة“.وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص موضوع خطبة يوم الجمعة ، نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معلنة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.