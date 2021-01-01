وزيرة الصحة تكشف عن موعد العودة الآمنة للدراسة |شاهد

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وزيرة الصحة

أعلنت وزيرة الصحة ، الدكتورة هالة زايد ، أن سبتمبر المقبل سيكون شهر العودة الآمنة للدراسة ، مؤكدة أنه سوف يتم تلقيح كافة أعضاء هيئة التدريس المشرفين على امتحانات الترم الحالي ، لضمان السلامة الصحية والنفسية للطلاب .

وأضافت وزيرة الصحة ، الدكتورة هالة زايد ، خلال لقاءها لـ فضائية " إكسترا نيوز" ، أن الدولة ستشرع في البدء في تلقيح 100% نزلاء السجون ، إلى جانب تلقيح جميع المشرفين على عملية مراقبة امتحانات الثانوية العامة ، وأساتذة الجامعات والمشرفين على عملية مراقبة امتحانات الجامعات ، موضحة أن مصر تضمن بذلك عودة أمنة للعام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل .

وتقدم وزيرة الصحة الشكر لـ الحكومة الصينية على تعاونها الكبير مع مصر من أجل الوقوف ضد هذه الجائحة ، ولفتت إلى أن الوزارة تقدم اللقاح على ثلاثة أبعاد أولها الأطقم الطبية .

ولفتت إلى أنه مستقبلا سيتم إنتاج المادة الخام للقاح في مصر، وعليه سيتم إنتاج المنتج بداية من الأبحاث والمعامل وحتى إنتاج المنتج النهائي.

المصدر: elbalad

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