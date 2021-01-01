مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك.. فيديوجراف



مأساة مغربي هاجر إلى سبتة مأساة مغربي هاجر إلى سبتة

مقطع فيديو مؤلم انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب مغربي في مقتبل العمر يعبر سابحًا إلى مدينة سبتة المحتلة، الخاضعة للإدارة الإسبانية.



باءت مساعي هذا الشاب المغربي بالفشل عندما اقترب من الوصول إلى شاطئ سبتة لينهار باكيا وهو في البحر قبل إعادته إلى المغرب.



الهجرة لسبتة

خلال المقطع بكى الشاب عندما رأى جنديين إسبانيين أمامه، إذ أدرك أن محاولته للعبور نحو سبتة لن تنجح، حيث عبر الشاب المياه وهو يحيط خصره بعبوات بلاستيكية فارغة، علها تحميه من الغرق واستطاع بالفعل أن يصل لشاطئ سبتة.

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وهذا الشاب واحدا من بين شباب كثيرين، قرروا أن يهاجروا سباحة وتجديفا إلى سبتة.ثمانية آلاف مهاجر من المغرب وصلوا إلى سبتة المحتلة، لكن أكثر من ثلثيهم أعيدوا إلى بلدهم، وسط أزمة وتوتر بين الرباط ومدريد.مظاهرات سبتةوتظاهر سكان سبتة المحتلة ضد الحكومة الإسبانية؛ تعبيرا عن مناهضتهم لرئيس الحكومة ورفضهم تدفق الهجرة لسبتة، على خلفية عبور ما يزيد على 8 آلاف مهاجر، فيما هتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء، بينما رفعوا الأعلام الإسبانية، مؤكدين السيادة على سبتة المحتلة.واستدعت حكومة إسبانيا وحدات من الجيش للسيطرة على الوضع في سبتة المحتلة بعد تفاقم الوضع في المدينة، وتمكنت القوات فعليا من إعادة نحو 3800 مهاجر إلى المغرب، إثر إعلان رئيس الوزراء الإسباني أن مصير كل من يدخل سبتة هو الإعادة الفورية، وعقب ذلك استدعت الخارجية الإسبانية سفيرة المغرب حول هذا الأمر.