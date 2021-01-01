وزيرة الصحة تكشف عن موعد التخلي عن ارتداء الكمامة .. فيديو



وزيرة الصحة وزيرة الصحة

قالت وزيرة الصحة ، الدكتورة هالة زايد ، إلى أنه لا يمكن القول بأنه يمكن التخلي عن ارتداء الكمامة سوى بعد تطعيم ما لا يقل عن 60% من المواطنين ، منوهة أن وزارة الصحة أكدت أهمية استمرار ارتداء الكمامات حتى بعد تطعيم هذا العدد خوفا من نشأة أحد المتحورات التي قد لا ينفع مع اللقاحات الحالية .



ولفتت وزيرة الصحة ، خلال لقاءها لـ فضائية " إكسترا نيوز " ، منذ قليل أن وصول دفعة المواد الخام لتصنيع " سينوفاك " الصيني ، يتزامن مع الاحتفال بـ 65 عام من العلاقات المصرية الصينية .



وأضافت أن الدولة ستشرع في البدء في تلقيح 100% نزلاء السجون ، إلى جانب تلقيح جميع المشرفين على عملية مراقبة امتحانات الثانوية العامة ، وأساتذة الجامعات والمشرفين على عملية مراقبة امتحانات الجامعات ، موضحة أن مصر تضمن بذلك عودة أمنة للعام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل .