أدى الآلاف من المسلمين، صلاة الجمعة اليوم، من ساحات المسجد الأقصى بعد قرار وقف إطلاق النار الذي بدأ اليوم.
وبعد انتهاء المصلين من الصلاة، هتف الجميع في باحات المسجد الأقصى، هتافات النصر لغزة والمقاومة الفلسطينية تعبيرا عن فرحتهم بهذا النصر العظيم.
ورفع المصلون علامات النصر في وجه جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء دخولهم المسجد الأقصى لصلاة الجمعة.
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التعليقات على الآلاف يصلون الجمعة في المسجد الأقصى ويوزعون الحلوى احتفالا بالنصر
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