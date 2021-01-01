الآلاف يصلون الجمعة في المسجد الأقصى ويوزعون الحلوى احتفالا بالنصر

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الآلاف يصلون الجمعة في المسجد الأقصى

أدى الآلاف من المسلمين، صلاة الجمعة اليوم، من ساحات المسجد الأقصى بعد قرار وقف إطلاق النار الذي بدأ اليوم.

وبعد انتهاء المصلين من الصلاة، هتف الجميع في باحات المسجد الأقصى، هتافات النصر لغزة والمقاومة الفلسطينية تعبيرا عن فرحتهم بهذا النصر العظيم.

ورفع المصلون علامات النصر في وجه جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء دخولهم المسجد الأقصى لصلاة الجمعة.

من ناحية أخرى، وزع عدد من المصلين قطع الحلوى على النساء والأطفال ، احتفالا بفتح المسجد الأقصى للصلاة فيه بدون اشبتاكات.

المصدر: elbalad

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