طريقة طاجن الموزة بالمغربية للشيف شربيني

طاجن الموزة بالمغربية
إذا كنتى ترغبين فى تقديم وجبة مغذية وغير تقليدية فلابد أن تجربي طاجن الموزة بالمغربية فعدد قليل جدا من النساء يعرفن هذه الأكلة ونادرا ايقمن بتحضيرها فى المنزل.
ويحتوى طاجن الموزة بالمغربية على تشكيلة كبيرة من المكونات الغذائية مما يعجل من هذا الطاجن بمفرده وجبة مغذية ومتكاملة
نقدم لكم طريقة عمل طاجن الموزة بالمغربية بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
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مقادير طاجن الموزة بالمغربية
موزة ضاني
مغربية
بصل
طماطم
ثوم
كرات
كرفس
جزر
صلصة طماطم
ورق لورا
بهارات
كمون
ملح
فلفل
حبهان
زيت ذرة
مرقة
طريقة عمل طاجن الموزة بالمغربية
* اسلقي الموزة في ماء مع ثوم وكرات وكرفس وجزر وبصل وورق لورا وحبهان وملح وفلفل وصلصة
* ضعي المغربية في طاسة على النار مع قليل من الزيت لتحمر مع مكعب مرقة وكمون وملح وفلفل
* افرمي الجزر والكرفس والكرات وافرمي الطماطم عصير
* بعد ان تحمر المغربية اضيفي اليها خليط الجزر والكرات والكرفس وضيفي الطماطم والثوم والبهارات
* قلبيها جيدا ثم اسقيها بشوربة الموزة ثم انقليها الى طاجن وادخليها الفرن حتى تجف
* اخرجيها وزودي الشوربة ثم ضعي عليها الموزة وادخليها الفرن مرة اخرى لتكمل نضجها وتحمر الموزة ثم قدميها
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