طريقة طاجن الموزة بالمغربية للشيف شربيني



طاجن الموزة بالمغربية طاجن الموزة بالمغربية

إذا كنتى ترغبين فى تقديم وجبة مغذية وغير تقليدية فلابد أن تجربي طاجن الموزة بالمغربية فعدد قليل جدا من النساء يعرفن هذه الأكلة ونادرا ايقمن بتحضيرها فى المنزل.



ويحتوى طاجن الموزة بالمغربية على تشكيلة كبيرة من المكونات الغذائية مما يعجل من هذا الطاجن بمفرده وجبة مغذية ومتكاملة



نقدم لكم طريقة عمل طاجن الموزة بالمغربية بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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