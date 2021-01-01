فوائد الكركديه للحامل .. هل حقيقة أم وهم



فوائد الكركديه للحامل فوائد الكركديه للحامل

من أكثر الأشياء التى تثير الجدل بين النساء هى مدى حقيقة فوائد الكركديه للحامل فالبعض يرى أنه مفيد والبعض الآخر يرى أنه ضار.



وأجريت بعض الأبحاث والدراسات لمعرفة حقيقة فوائد الكركديه للحامل وأيهما أكبر الفوائد أم الأضرار وبالرغم من أنها كانت على حيوانات التجارب إلا أن النتائج كانت قوية وشديدة لدرجة أن العلماء أوصوا باتباع النتائج على البشر.





قد يعجبك أيضا...

نستعرض فى هذا التقرير حقيقة فوائد الكركديه للحامل سواء فى الشهر السادس والثلث الأخير أو الشهور الأولى وتأثيره على الأجنة خاصة البنات.فوائد الكركديه للحامل في الشهر السادسمن فوائد الكركديه للحامل فى الشهر السادس أنه يساعد فى أن تكون عملية المخاض أسهل وأسرع ولكنه للأسف فى بعض الحالات يتسبب فى الإجهاض لذا يمكن أن يشجع على المخاض خاصة إذا كنت مرهقًا ومدة طويلة فمن الآمن تجنب الكركديه تمامًا طوال فترة الحمل بما في ذلك الثلث الثالث من الحمل وبمجرد وصولك إلى فترة الحمل الكاملة.فوائد الكركديه للحامل ببنتتعتقد بعض النساء أن فوائد الكركديه للحامل ببنت كثيرة لأنها تفيد صحة الجنين الأنثى لكن فى الحقيقة هذا عكس الواقع تماما فيسبب تناول الكركديه أثناء الحمل فى أن تكون البنت الوجودة داخل رحم الأم عرضة للمعاناة من تأخر البلوغ عندما تكبر وتصل لسن المراهقة.في عام 2016 ، أصدرت ورقة دراسة حول تأثير تناول مستخلص الكركديه على الفئران الحوامل، من خلال الدراسة، وجد الباحثون أن المستخلص لديه القدرة على تأخير سن البلوغ ، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI).كما تدعم الدراسات الإضافية هذه النتائج حيث لاحظ الباحثون أن تناول الكركديه بانتظام لا يؤخر البلوغ عند النسل فحسب ، بل يتسبب أيضًا في سوء تغذية الأمهات.هل الكركديه يسبب الإجهاضتطرح الكثير من النساء هذا السؤال .. هل الكركديه يسبب الإجهاض؟ فى الحقيقة هناك تحذيرات كثيرة من تناول الكركديه خاصة فى الشهور الأولى فى الحمل حيث أنه يتسبب في زيادة انقباضات الرحم مما يهدد سلامة الجنين واستقراره داخل الرحم.كما أن تناوله فى الشهور الأخيرة غير مرحب به إلا فى الشهر التاسع بعد إتمام مرحلة النمو وذلك للمساعدة فى عملية المخاض وتقليل الآمها.شربت كركديه وانا حاملتتسائل الكثير من النساء .. شربت كركديه وانا حامل فماذا افعل؟ ويرجع السر وراء تكرار هذا السؤال إلى تخوف بعض النساء من احتمالية خسارة الحمل وفقدان الجنين وذلك عند اكتشافهم مخاطرالكركديه للحامل بعد تناوله.. ولحسن الحظ أن احتالمية حدوث الاجهاض بعد تناول الكركديه محدودة طالما حالة الأم والجنين مستقرة وطالما تم تناوله بكميات قليلة.فوائد الكركديه للرحمتتمحور فوائد الكركديه للرحم حول نقطة رئيسية وهى تحفيز الحيض مما يساعد فى الشعور بالراحة خلال هذه الفترة، ويؤثر الكركديه على هرمون الاستروجين هذا يعني أنه يمكن أن يحفز الحيض.بالنسبة لبعض النساء، فإن تحفيز الحيض أمر جيد خاصة إذا كانت دورتك الشهرية غير منتظمة، وللمساعدة في التخلص من التقلصاتأما إذا كنتِ تحاولين الإنجاب فقط ، لا يُنصح بشرب شاي الكركديه لأنه يمكن أن يجعل فرصك في الحمل أكثر صعوبة بسبب تحفيز الرحم مما يتسبب فى الاجهاض وعدم ثبات الجنين.تم استخدام الكركديه لعدة قرون لأغراض متنوعة ، بما في ذلك الحد من نزيف ما بعد الولادة ، وتثبيط الرضاعة ، وعلاج التهاب الضرع وتدلي الرحم ، والعديد من الحالات الأخرى المتعلقة بالحمل، لكن لا توجد دراسة علمية ، حتى على الحيوانات لدعم هذا الادعاء.