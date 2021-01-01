قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

عبر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عن استيائه الشديد للمستوى غير الجيد لطاقم التحكيم الذى أدار مباراة اليوم لنادى الاتحاد السكندرى أمام النادي المصري والتي انتهت لصالح الآخر بهدف نظيف و التي أدارها الحكم إبراهيم نور الدين
وأكد مجلس إدارة الاتحاد السكندري آن حكم المباراة لم يكن موفقاً على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق و أبرزها إلغاء هدف شرعي ، حيث شاهد و تأكد جميع من تابع اللقاء عدم تعمد اللاعب إيمانويل أوكوي لمس الكرة بيده إطلاقاً لدرجة تلاصق يد اللاعب بجسده قبل تمريره للكرة التي أسفرت عن هدف للاعب عبد الغنى محمد ، مما حرم نادى الاتحاد السكندرى من هدف التقدم الذى أثر بالسلب على نتيجة اللقاء.
وتابع بيان مجلس إدارة الاتحاد السكندري:” حكم المباراة لم يحتسب حكم المباراة لركلة جزاء للفريق المنافس مشكوك تماما في صحتها من التحام طبيعي بين اللاعبين يرغب كلاهما في الاستحواذ على الكرة.
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