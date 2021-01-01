هاني الناظر يكشف عن أفضل طريقة لعلاج الصدفية بالمجان

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك بعنوان “لماذا سفاجا ؟”.
وقال الناظر في منشوره" اشتهرت منطقة سفاجا علي شاطئ البحر الاحمر بأنها افضل موقع في العالم لعلاج مرض الصدفية الجلدي بنظام الاستشفاء البيئي الذي يعتمد علي قيام المريض بالاستحمام في مياه خليج سفاجا عالية الملوحة ثم التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية صباحا بعد الشروق وعصرا قبل الغروب مما يساعد علي تكوين فيتامين د الذي يؤثر مباشرة علي الجهاز المناعي، فتختفي اعراض المرض خلال فترة تتراوح بين اسبوعين الي اربعة حسب شدة الحالة.
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