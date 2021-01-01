هاني الناظر يكشف عن أفضل طريقة لعلاج الصدفية بالمجان



علاج الصدفية علاج الصدفية

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك بعنوان “لماذا سفاجا ؟”.



وقال الناظر في منشوره" اشتهرت منطقة سفاجا علي شاطئ البحر الاحمر بأنها افضل موقع في العالم لعلاج مرض الصدفية الجلدي بنظام الاستشفاء البيئي الذي يعتمد علي قيام المريض بالاستحمام في مياه خليج سفاجا عالية الملوحة ثم التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية صباحا بعد الشروق وعصرا قبل الغروب مما يساعد علي تكوين فيتامين د الذي يؤثر مباشرة علي الجهاز المناعي، فتختفي اعراض المرض خلال فترة تتراوح بين اسبوعين الي اربعة حسب شدة الحالة.





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وأضاف الناظر “ جاءت هذه الشهرة العالمية نتيجة الدراسات العلمية التي اشرفت عليها شخصيا ضمن فريق علمي من علماء المركز القومي للبحوث اوائل التسعينيات”.وأشار الناظر الى ان العلاج في سفاجا يتميز بالفعالية والامان التام لانه لا يعتمد علي اي أدوية نهائياً ويبدأ موسم العلاج من اول مايو ويستمر حتي اكتوبر من كل عام وقد قمت عام ١٩٩٤ بتأسيس مركز لعلاج المرضي غير القادرين بالمجان بقرية العقبي بسفاجا والتي توافد عليها المرضي بالالاف منذ ذلك التاريخ.وتابع “ الاستشفاء البيئي للصدفية علاج فعال وآمن و”ببلاش" فالشمس والبحر والشاطئ عوامل طبيعية متاحة لأي انسان.