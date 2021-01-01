خمسة أشياء تساعدك علي سرعة التعافي من كورونا



التعافي من كورونا التعافي من كورونا

لقد أثر Covid-19 على كل شخص بشكل مختلف بينما بالنسبة للبعض ، كانت الأعراض خفيفة ويمكن التحكم فيها ، بالنسبة للعديد من الأشخاص الآخرين ، كان الطريق إلى الشفاء طويلًا ومرهقًا. وبصرف النظر عن تأثير الفيروس على الصحة البدنية ، فقد أثر أيضًا على الصحة العقلية للأشخاص. ولكن في هذه الأوقات العصيبة ، فإن البقاء إيجابيًا واتباع روتين معين والقيام ببعض الأنشطة البسيطة يمكن أن يجعل المرء يشعر بالتحسن. هذا هو بالضبط ما Bigg Boss 14 فعلته روبينا ديليك الفائزة في أثناء وجودها في الحجر الصحي بعد أن أثبتت إصابتها بفيروس COVID-19 وفقا ل “ indian express”



"لقد فرضت الحجر الصحي لمدة تزيد عن 19 يومًا. لكن هذه خمسة أشياء فعلتها لمساعدتي في تسريع شفائي. الأهم هو الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك وأن تكون سعيدًا ، "شاركت Rubina في مقطع فيديو على Instagram.





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تناول طعام صحييمكن أن يساعد تناول الأطعمة المغذية والمعززة للمناعة في تسريع عملية الشفاء. من الضروري تناول كمية كافية من البروتين مع المكسرات والبذور المنقوعة. تأكد أيضًا من تخزين مخزنك بهذه الأطعمة المغذية.حافظ على رطوبتكمن المهم للغاية الحفاظ على مستويات الترطيب في الجسم ، خاصة عندما تشعر بتوعك. تحقق من خمس طرق معتمدة من خبراء التغذية للبقاء رطبًا.مارس اليوجاينصح الأطباء المرضى بتجربة تمارين اليوجا وبعض تمارين اليوجا للحفاظ على صحتهم والحفاظ على مستويات الأكسجين. يقول الدكتور ناريش تريهان ، رئيس Medanta ، إن ممارسة اليوجا تساعد في الحفاظ على صحة الرئتين.الأدوية في الوقت المحددهذه واحدة من أهم الأشياء. تأكد من تناول الأدوية الموصوفة لك في الوقت المحدد. لا تداوي نفسك. فيما يلي تسعة أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لتعزيز الصحة.يؤدي لتدهور الحالة.. تحذير من استخدام بروتوكول علاج كورونا بدون استشارةأسباب أخرى لارتفاع الفيريتين في الدم غير كورونا.. تعرف عليهااسمع اغانيالاستماع إلى الأغاني المفضلة لديك يمكن أن يرفع من مزاجك مثل ؛ لذا قم بإعداد قائمة تشغيل للأغاني التي تحب التشويش عليها! ليس ذلك فحسب ، ابقَ مشغولاً بمشاهدة العروض الشراعية التي طالما رغبت في متابعتها.