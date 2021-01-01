بالبشاميل والجبنة.. طريقة تحضير رول اللازانيا



طريقة تحضير رول اللازانيا طريقة تحضير رول اللازانيا

يحتاج الصيف الي اكلات خفيفة ومبتكرة لذلك يمكنك عمل الاطعمة التي تقدم بالمطاعم ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل رول اللازانيا للشيف غادة التلي







مقادير رول اللازانيا

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لازانيا مسلوقةنصف كيلو لحم مفروم عصاجنصف كوب صلصة طماطم1 بصل1 كوب عصير طماطم1 ملعقة كبيرة زبدة2 ملعقة كبيرة زيت زيتون1 مكعب مرق2 فص ثوم1 كوب جبنة ريكوتانصف كوب جبن بارميزان1 كوب سبانخربع كوب ريحان2 كوب جبن موتزاريللارشة جوزة الطيبملح و فلفلبشاميلطريقة تحضير رول اللازانياللحشوة* • ثم ترفع من على النار وتضاف البارميزان والريكوتاللصوص* • يشوح ثوم فى زبدة على النار ثم يضاف عصير طماطم وصلصة ويتبل بمكعب مرقة* • ثم يضاف الريحان* • ثم تحشى اللازانيا بحشوة اللحمة والجبن وتلف على شكل رول وترص فى بيركس مدهون بالصوص ثم ترش بالصوص وتغطى بالبشاميل والجبن على الوجه* • تدخل الفرن حتى تمام النضج* • وتقدم الهنا