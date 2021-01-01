بالبشاميل والجبنة.. طريقة تحضير رول اللازانيا

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طريقة تحضير رول اللازانيا

يحتاج الصيف الي اكلات خفيفة ومبتكرة لذلك يمكنك عمل الاطعمة التي تقدم بالمطاعم ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل رول اللازانيا للشيف غادة التلي



مقادير رول اللازانيا

لازانيا مسلوقة

نصف كيلو لحم مفروم عصاج

نصف كوب صلصة طماطم

1 بصل
1 كوب عصير طماطم

1 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 مكعب مرق

2 فص ثوم

1 كوب جبنة ريكوتا

نصف كوب جبن بارميزان

1 كوب سبانخ

ربع كوب ريحان

2 كوب جبن موتزاريللا

رشة جوزة الطيب

ملح و فلفل

بشاميل

طريقة تحضير رول اللازانيا
للحشوة
* • ثم ترفع من على النار وتضاف البارميزان والريكوتا

للصوص

* • يشوح ثوم فى زبدة على النار ثم يضاف عصير طماطم وصلصة ويتبل بمكعب مرقة

* • ثم يضاف الريحان

* • ثم تحشى اللازانيا بحشوة اللحمة والجبن وتلف على شكل رول وترص فى بيركس مدهون بالصوص ثم ترش بالصوص وتغطى بالبشاميل والجبن على الوجه

* • تدخل الفرن حتى تمام النضج

* • وتقدم الهنا

المصدر: elbalad

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