العناية بالبشرة في الصيف.. ما هي المرطبات المفترض استخدامها ولماذا؟



العناية بالبشرة في الصيف العناية بالبشرة في الصيف

المرطب هو جزء مهم للغاية من روتين العناية بالبشرة. يساعد في تكوين طبقة واقية على الجلد ، مع السماح بامتصاص أفضل للمنتجات ذات الجزيئات الأصغر ، مثل الأمصال. ومع ذلك ، لا يستخدم الكثير من الناس الترطيب ، خاصة في فصل الصيف ، لتجنب جعل البشرة تبدو لزجة ودهنية.







لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال ، كما أوضح الدكتور كيران لوهيا ، طبيب الأمراض الجلدية ، مؤخرًا على Instagram. شاركت "معلوماتها الداخلية حول المرطبات" ، حيث شاركت كل شيء عن المرطبات وشرحت أيضًا أيها يجب استخدامه وفقًا لنوع بشرتك.

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لماذا نحتاج مرطب؟قالت الدكتورة لوهيا إنه بالنسبة لأولئك الذين بدأوا للتو في روتين العناية بالبشرة ، خاصة أثناء الليل ، من المهم استخدام مرطب لأن بشرتك قد تواجه إما "دهنية شديدة أو جفاف ، وهو أمر ضار".يحدث إنتاج الزيت المفرط عندما تحاول بشرتنا تعويض نقص الزيت بسبب الجفاف والجفاف. يساعد تطبيق المرطب على "حماية حاجز الجلد والحفاظ على عمل خلايا الجلد".ما هي أنواع المرطبات المختلفة؟انسدادقالت الدكتورة لوهيا ، إنها الأثقل في الملمس والطبيعة ، "تشكل طبقة واقية على الجلد للمساعدة في سد الماء". تشمل المكونات جيدة الانسداد شمع العسل وزبدة الكاكاو واللانولين وزيت البارافين والنفط والشمع وزبدة الشيا.المطريات"هذه زيوت خفيفة الوزن تتغلغل في الجلد وتملأ الفجوات لتنعيم وتقوية حاجز الجلد عن طريق منع فقدان الماء" ، أوضح طبيب الأمراض الجلدية. تعمل المكونات مثل زيت الخطة والسكوالين والسيراميد والكوليسترول وبنزوات الكحول والإسترات الدهنية والكحوليات الدهنية بشكل رائع كمطريات.مرطبالأخف في الطبيعة ، "يساعد هذا في جذب الماء إلى البشرة ويعمل بمثابة ترطيب. ليس ذلك فحسب ، بل إنه يؤخر أيضًا عملية تبخر الماء من الجلد ". حمض الهيالورونيك مع أحماض ألفا هايدروكسي ومكونات أخرى مثل الأحماض الأمينية واليوريا وماء السوربيتول والجلسرين والمياه الحرارية أمثلة جيدة.