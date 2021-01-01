هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد مغرب يوم الخميس؟.. تعرف على رأي العلماء



سورة الكهف سورة الكهف

هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد مغرب يوم الخميس ؟.. قال العلماء إنها تقرأ في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس.



وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة.



وأضاف «جمعة» خلال أحد المجالس العلمية، أنه ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ».

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وأوضح المفتي السابق، الوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف، أن قراءتها تبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة.نصائح دار الإفتاء في ليلة الجمعةحثت دار الإفتاء المصرية، بضرورة استغلال ليلة الجمعة، التي تبدأ من غروب شمس يوم الخمس، حتى غروب شمس يوم الجمعة، في الأذكار والأعمال الصالحة.وحددت دار الإفتاء،مجموعة من الأذكار والأعمال الصالحة للإكثار منها في ليلة الجمعة،وهي: الإكثار من الصلاة على الحبيب، والإكثار من الاستغفار، وقراءة سورة الكهف،وإخراج الصدقة ولو بالقليل، والإكثار من الدعاء في يوم الجمعة ففيه ساعة إجابة، وقراءة ولو صفحة من القرآن.كما نصحت دار الإفتاء، بالحرص على الاتصال بالأهل والأقارب من باب صلة الرحم، ونصحت الأزواج بأن يساعدوا الزوجات في المنزل.