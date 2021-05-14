

أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت

يستعرض صدى البلد، أسعار الأسمنت اليوم الخميس 20 مايو 2021، حيث تباينت أسعار الأسمنت وفقا لإعلان شركات الأسمنت الأسعار اليوم في الأسواق.



أسعار الأسمنت اليوم الخميس

سعر طن أسمنت لافارج 980 جنيهًا.



سعر طن أسمنت السويدي 910 جنيهات.

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سعر طن أسمنت السويس 900 جنيه.سعر طن أسمنت مصر بني سويف 890 جنيها.زادت صادرات مصر من الأسمنت للسودان بنسبة 829% لتسجل 7.1 مليون دولار مقابل 765 ألف دولار لتحتل المرتبة الثالثة، ولليمن بنسبة 59% لتسجل 1.373 مليون دولار في مقابل 864 ألف دولار، وبلغت لغانا نحو 2.614 مليون دولار، ولموريتانيا الإسلامية نحو 1.55 مليون دولار.وأكد تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه أنه هبطت صادرات الأسمنت المصري إلى أمريكا بنسبة 16% خلال يناير وفبراير 2021 لتبلغ 1.908 مليون دولار في مقابل 2.261 مليون دولار خلال نفس الشهرين من 2020، ولفلسطين بنسبة 64% لتبلغ 595 ألف دولار في مقابل 1.638 مليون دولار.وتراجعت صادرات الأسمنت لروسيا الاتحادية بنسبة 41% لتسجل 475 ألف دولار في مقابل 799 ألف دولار، وللسعودية بنسبة 88% لتسجل 377 ألف دولار في مقابل 3.081 مليون دولار.