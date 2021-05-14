حصل صدى البلد على فيديو لأول سيارة تعمل كمحطة وقود غاز طبيعي في شوارع مصر، تقوم بدعم وإمداد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي في الشارع.
قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، إن فكرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فكرة رائد من مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، لافتًا إلى أن الدولة تهتم بالبيئة بشكل كبير جدًا خاصة بعد تفشى امراض مختلفة، مؤكدًا أن المبارة الرئيسية هدفها التوسع فى السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى لأن نسبة الانبعاثات التى تعمل بالقود تكون كبيرة جدًا.
وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفيةعلى فضائية " اكسترا نيوز"، أن الدولة تهتم بتوفير الطاقة لذلك أطلقت مبادرة احلال السيارات القدمية لأنها تستهلك وقودًا كثيرًا وتخرج عوادم ولها اضرار على البيئة، مشيرًا إلى أن العمل بالطاقة النظيفة الجديدة الغاز الطبيعى وهى أكثر توفيرًا والأكثر استخدامًا، منوهًا بان الدولة هدفها تحويل أكثر من مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد.. أول محطة وقود غاز طبيعي متنقلة في مصر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق