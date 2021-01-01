إصابات وأضرار مادية جراء قصف صاروخي من غزة على مدن في جنوب إسرائيل



إصابات وأضرار مادية في جنوب إسرائيل إصابات وأضرار مادية في جنوب إسرائيل

شن الجناحان العسكريان لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" اليوم الخميس هجمات صاروخية مكثفة جديدة خلفت إصابات وأضرارا مادية في عدد من مدن جنوب إسرائيل.



وأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، أنها أطلقت أربع رشقات صاروخية على مدينة عسقلان وثلاث رشقات آخرى على مدينة بئر السبع، بالإضافة إلى قصفها مدينة أسدود، "ردا على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة".



بدورها، أكدت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها وجهت "ضربة صاروخية قوية" إلى المدن الواقعة في غلاف قطاع غزة "ردا على استهداف المدنيين والمنازل السكنية".

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وأوضحت "سرايا القدس" أن هذا القصف طال عسقلان، بالإضافة إلى إطلاق رشقات صاروخية مكثفة على مدينتي سديروت ونتيفوت.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في أسدود وبئر السبع وعسقلان وغيرها من المدن في جنوب إسرائيل.وسقط أحد الصواريخ التي أطلقت من القطاع على منزل في عسقلان، وأكدت منظمة "نجمة داوود الحمراء" الطبية إصابة رجل في سن 26 عاما بجروح خفيفة جراء الحادث..في غضون ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن رجلا في سن 32 عاما أصيب بشظايا صاروخية، مشيرة إلى أن جروحه ليست خطيرة.كما لفتت "كان" إلى أن سقوط عدد من الصواريخ في مناطق غير سكنية قرب عسقلان أسفر عن اندلاع حرائق هناك.وفي بئر السبع، ضرب صاروخ مجمعا صناعيا، تداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات توثق حجم الدمار جراء الحادث، دون ورود أنباء عن إصابات بشرية، فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط صواريخ أمام منزل سكني وفي شارع بالمدينة.