قالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إنه "من المرجح أن يكون فيروس كوفيد-19 قد تسرب من أحد المختبرات".
وفي جلسة استماع أمام الكونغرس بشأن المركز للعام المالي المقبل الذي يبدأ في 1 أكتوبر، وجه السناتور الجمهوري جون كينيدي سؤالا لوالينسكي، حول كيف بدأ الوباء.
فقالت والينسكي: "لا أعتقد أنني رأيت ما يكفي من البيانات والبيانات الفردية بالنسبة لي لأتمكن من التعليق على ذلك"، مضيفة: "من المؤكد أن معظم فيروسات كورونا التي نعرفها هي من أصل، أما سارس CoV-1، هي من أصل حيواني".
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التعليقات على مسؤولة أمريكية: كوفيد-19 تسرب من أحد المختبرات
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