مستوطنون يعتدون على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة بالقدس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عددا من المستوطنين، اعتدوا على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة، بالقدس المحتلة.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن ثلاثة مستوطنين هاجموا رجال دين مسيحيين من كنيسة الأرمن الأرثوذكس، قرب كنيسة القيامة في القدس، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح.
وبحسب شهود العيان، فقد نقل رجال الدين إلى المستشفى، حيث أصيب أحدهم في عينه.
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