مستوطنون يعتدون على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة بالقدس

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مستوطنون يهود

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عددا من المستوطنين، اعتدوا على رجال دين مسيحيين قرب كنيسة القيامة، بالقدس المحتلة.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن ثلاثة مستوطنين هاجموا رجال دين مسيحيين من كنيسة الأرمن الأرثوذكس، قرب كنيسة القيامة في القدس، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح.

وبحسب شهود العيان، فقد نقل رجال الدين إلى المستشفى، حيث أصيب أحدهم في عينه.

وتداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تظهر أحد رجال الدين من الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في القدس، وقد تعرض لإصابة في عينه.

وفيما استنكر المغردون الاعتداء، ونشروا صور رجل الدين تحت وسوم #القدس_تنتفض و#كنيسة_القيامة و #أنقذوا_الشيخ_جراح، اعتبروا أن هذا الاعتداء ناتج عن التعبئة التي تغذيها الحكومة الإسرائيلية ضد رجال الدين المسلمين والمسيحيين.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

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