سحب ٤٩٢٧ رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

تمكنت الأجهزة الأمنية، من سحب ٤٩٢٧ رخصة خلال 24 ساعة، لعدم تركيب الملصق الإلكترونى وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في 30 مارس الماضى.
وكانت وزارة الداخلية،ناشدت المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني،وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق لكافة المركبات، الذي نصت عليه تعديلات قانون المرور.
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