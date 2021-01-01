سحب ٤٩٢٧ رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

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الملصق الإلكترونى


تمكنت الأجهزة الأمنية، من سحب ٤٩٢٧ رخصة خلال 24 ساعة، لعدم تركيب الملصق الإلكترونى وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في 30 مارس الماضى.

وكانت وزارة الداخلية،ناشدت المواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني،وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق لكافة المركبات، الذي نصت عليه تعديلات قانون المرور.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكو المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

المصدر: elbalad

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