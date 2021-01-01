هل يجوز للمرأة أن تتزين وزوجها مسافر؟ الإفتاء تجيب .. فيديو

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز للمرأة أن تتزين وزوجها مسافر؟”.







وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن الزينة مباحة للمرأة مع تنوع مستوياتها، فلها أن تفعل ما تشاء أمام زوجها.

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وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء على يوتيوب: أنه إذا أرادت المرأة أن تتزين فى بيتها إرضاء لنفسها، ولن يراها أحد من غير المحارم وعورتها مستورة، فلا يوجد مانع، والأمر جائز لا شيء فيه.وأوضح أن الخطأ يكون في حالة إذا تزينت المرأة وكشفت عن عورتها أما من لا تحل له أو من لا يجوز له أن يراها بهذا الشكل.وأكد أمين الفتوى أن تزين المرأة فى منزلها وزوجها مسافر إرضاء لنفسها فلا حرج فيه ما دام لن يراها أحد من غير محارمها ولن تكشف عن عورتها.حكم صلاة المرأة بالمكياجما حكم صلاة المرأة بالمكياج ؟ للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالمكياج وأدوات التجميل الأخرى إذا كان المكياج نظيفًا طاهرًا ليس به نجاسة وهي ساترة لجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فلا حرج في ذلك.حكم الوضوء بالمكياج وطلاء الأظافرقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وضع المكياج للمرأة بعد الوضوء لاحرج فيه ووضوؤها وصلاتها صحيحة.وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة المرأة بالمكياج ؟»، أن العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوؤها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.وأضاف أن وضع المكياج بعد الوضوء ليس فيه حرج ولكن وضعه قبل الوضوء لا يصح فقد يكون له جرم يمنع من وصول الماء إلى البشرة، أمَّا إذا وضعت المكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوءها لم ينتقض.وأشار إلى أن طلاء الأظافر مادة لها جرم لذلك من شروط صحة الوضوء والغسل وصول الماء إلى بشرة المتوضئ.