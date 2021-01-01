انتهاء الامتحان التكميلي لطلاب المرحلة الإعدادية بالإسكندرية



مديرية التربية والتعليم في الأسكندرية مديرية التربية والتعليم في الأسكندرية





قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الأسكندرية، أن طلاب الشهادة الاعدادية أدوا الامتحان التكميلي وفق الكتب الدورية الواردة من الوزارة والمنظمة للعملية الامتحانية للامتحانات التكميلية للعام الدراسي 2020 / 2021 وكذلك الجدول المعلن من شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.





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وأضاف سعد أن الطلاب أدوا على مدار يومين امتحان مادتي اللغة العربية والرياضيات يوم 18 مايو 2021 وامتحان اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية يوم 19 مايو 2021.وكان سعد أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية المستمرة للامتحانات والالتزام التام بتعليماته باتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي الآمن في المسافات البينية بين الممتحنين.وفي سياق متصل أوضح مدير المديرية أن الامتحانات التكميلية لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي تبدأ مطلع الأسبوع المقبل يوم 23 مايو و 24 مايو الجاري على أن يمتحن طلاب صفوف النقل الذين لم يؤدوا امتحان نصف العام يوم الثلاثاء 25 مايو 2021.