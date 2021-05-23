التعليم: انتظروا جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.. قريبا



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 قريبا في بيان رسمي سيتم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك، والحساب الرسمي الوحيد للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على فيس بوك وموقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.







وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المقرر إعلانه ستبدأ 4 يوليو 2021.

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وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن عملية وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 تتم داخل وزارة التربية والتعليم بحرص شديد ومراعاة تامة لمصلحة الطلاب الدارسين بشعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.و أوضح المصدر أنه سيتم عرض جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 على اتحاد طلاب مدارس مصر ومجلس الآباء والأمناء لمناقشته واستطلاع الآراء بشأنه قبل اعتماده رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليمحقيقة جدول امتحانات الثانوية العامة المتداول على السوشيال ميدياوأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تعلن حتى الآن أي تفاصيل عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد": “جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 الذي تم تداوله على السوشيال ميديا خلال عيد الفطر المبارك، مزور ولا أساس له من الصحة ولا علاقة للوزارة به”.وناشد وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة عدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر التي يتم تداولها على السوشيال ميديا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 بين الحين والآخر، مشدداً على ضرورة متابعة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم على فيس بوك للحصول على الأخبار الرسمية الصحيحة التي لا مجال للشك في صحتها.ودعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جميع طلاب الثانوية العامة لعدم الانسياق وراء كل ما يتم تداوله من معلومات غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021.وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن استعدادات عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 مازالت مستمرة وإجراءاتها تسير بدقة بالغة.وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة سوف تقوم بإرسال خطابات الندب لملاحظي ومراقبي امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال شهر يونيو المقبل.أحدث قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامةتعلن الوزارة للرأي العام بعد عيد الفطر المبارك، بعدة أيام، ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021.امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون في 4 يوليو 2021.امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تنعقد بأسئلة موحدة بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك".طلاب الثانوية العامة سوف يدخلون لجان امتحانات الثانوية العامة بالتابلت الموجود عليه نسخة من كتاب المدرسة، وعدد هائل من المصادر الأخرى على منصة إدارة التعليم.طلاب الثانوية العامة الذين لا يملكون تابلت مثل طلاب المنازل والإعادة، يمكنهم دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بنسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ، ولكن بدون الكتابة عليها بأي شكل.الوزارة تعمدت عدم وجود كتب مكتوب عليها بأي شكل من الأشكال داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، بحيث لا يتم وضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه حتى يستوي الجميع.طلاب الثانوية العامة لن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام في مدارسهم.امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تنعقد في لجان يتم اختيارها باعتبارات كثيرة من حيث البنية التحتية والإجراءات الاحترازية.امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة ، ستستهدف كل طلاب الثانوية العامة الذين معهم أجهزة تابلت سواء كانوا في مدارس خاصة أو حكومية.ستُعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة من المنزل أسوة بالعام الماضي.لن يتم حذف أي وحدات من مناهج الثانوية العامة قبل امتحانات الثانوية العامة.سيظل حضور طلاب الثانوية العامة في المدارس اختياريًا حتى موعد امتحانات الثانوية العامة.امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد إلكترونيا على التابلت.سيكون تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بعيدا عن العنصر البشري.ستقيس أسئلة امتحانات الثانوية العامة - وفق نظام التقييم الجديد - نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ.سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الامتحان في كل مادة على حدة وليس امتحان مجمع.امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون خالية من الغش بنسبة 99%.سيتم التعامل مع أي محاولات للغش بشكل حازم بتطبيق قانون مكافحة الغش الجديد.هذه الامتحانات ستظهر المستوى الحقيقي للطلاب وستكون هي لحظة الحقيقة.جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون مراقبة بالكاميرات وبأفراد من خارج منظومة المدرسة.امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون بها منافسة شريفة، تضمن تكافؤ الفرص، وستكون خالية من المشاكل التقنية والغش.جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 التجريبية المقرر عقدها في مايووتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021 التجريبية المقرر عقدها في مايو، فيما يلي :الأحد 23 مايو 2021اللغة العربية: من 10 : 11 صباحااللغة الإنجليزية: من 11:30 لـ 12 ظهرااللغة الثانية من 12:30 لـ 1 ظهراالثلاثاء 25 مايو 2021التاريخ والفيزياء من 10 لـ 10:30 صباحاعلم النفس والأحياء والرياضيات البحتة: من 11 لـ 11:30الخميس 27 مايو 2021الجغرافيا والكيمياء من 10 لـ 10:30 صباحا.الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية: من 11 لـ 11:30 صباحا.وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بشأن عدد الوحدات التى ستأتي فى امتحانات مايو التجريبية المقرر انطلاقها الأحد القادم.من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لـ طلاب الثانوية العامة من الأحد القادم، ستكون عبارة عن عينة من الأسئلة الاسترشادية التي تغطي المنهج المقرر لطلاب الثانوية العامة 2021 حتى نهاية شهر مارس.وقال وزير التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسله لمديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية، إنه بالنسبة لباقي المنهج الدراسي المقرر، فسيتم طرح أسئلة استرشادية له أثناء امتحانات الثانوية العامة 2021 المقرر عقدها خلال شهر يونيو 2021.