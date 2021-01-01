محامي ترامب السابق ينشر "صورة" للرئيس السابق "من خلف القضبان"

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صورة الخبر: "صورة" للرئيس السابق "من خلف القضبان"
"صورة" للرئيس السابق "من خلف القضبان"

سخر مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من موكله السابق، حيث نشر صورة مركبة له وهو خلف القضبان، معتبرا أن مشاكل ترامب "ستستمر في الظهور".

وأرفق كوهين الصورة التي نشرها في تغريدة عبر "تويتر"، بتصريح قال فيه: " مع مراجعة المزيد من الوثائق من قبل المدعي العام لولاية نيويورك، يبدو أن مشاكل دونالد ترامب ستستمر في الظهور! بعد فترة وجيزة، سيتحمل دونالد وشركاؤه المسؤولية عن أفعالهم".

وكوهين، الذي عمل سابقا "مساعدا لترامب وأصبح ناقدا صريحا له، نشر تغريدة أخرى تحتوي على رابط لشراء "بدلة برتقالية 45"، وتم تصميم البدلة على طراز بذلة السجن البرتقالية، وتتميز برقعة سوداء عليها الرقم 45 مزخرفا، في إشارة إلى أن ترامب هو الرئيس الخامس والأربعون.

وكتب كوهين في تغريدة "بناء على الأحداث الأخيرة، يبدو أنه قد نشهد نفاذ الكمية".

وكان مكتب المدعي العام في نيويورك، أعلن مساء يوم أمس الثلاثاء، توسيع تحقيقه حول "منظمة ترامب"، ليشمل بحثا في ارتكاب مخالفات جنائية محتملة.

وقال المكتب في بيان: "أبلغنا منظمة ترامب أن تحقيقنا في المنظمة لم يعد مدنيا بحتا.. نحن الآن نحقق في منظمة ترامب في مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع المدعي العام في مانهاتن".

وعلق ترامب على القرار القضائي، قائلا: " لقد قمت ببناء شركة عظيمة ووظفت آلاف الأشخاص ورغم ذلك أتعرض للهجوم غير العادل والإساءة من قبل نظام سياسي فاسد".
واعتبر ترامب في بيان أنه "لا يوجد شيء أكثر فسادا من تحقيق يبحث بشكل يائس عن جريمة"، مشددا على "أننا سنتغلب" على أي محاولة للملاحقة القضائية.

المصدر: RT

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