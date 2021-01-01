انطلقت مؤخرًا السيارة بنتلي فلاينج سبير Bentley Flying Spur في المملكة العربية السعودية وهي تنتمي لطراز السيارت السيدان الفخمة الأفضل في العالم، وتأتي مع نظام توليد حركة Bentley الشهير والناجح جداً من محرك V8 القوي للغاية.
تتميز بنتلي فلاينج سبير Bentley Flying Spur بمحرك تيربو سعة 4000 سي سي من Bentley وهو يولّد قوة قصوى تبلغ 542 حصاناً ويستخدم شواحن توربينية توأمية اللولب بحيث يصل إلى عزم أقصى قدره 770 نيوتن-متر عند أقل من 2000 دورة بالدقيقة.
ويستطيع محرك V8 الموجود في بنتلي فلاينج سبير Bentley Flying Spur إيقاف عمل أربعة من أسطواناته الثمانية في ظروف الحمل المنخفض، مع الإشارة إلى أن هذا التغيير لا يشعر به الركّاب، إذ تتم عملية الإيقاف في غضون 20 جزءا من الثانية تقريباً، وهو ما يماثل عشر الزمن الذي تستغرقه رمشة العين.
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التعليقات على بمحرك جبار.. إطلاق "بنتلي فلاينج سبير" في السعودية
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