بمحرك جبار.. إطلاق "بنتلي فلاينج سبير" في السعودية



بنتلي فلاينج سبير بنتلي فلاينج سبير

انطلقت مؤخرًا السيارة بنتلي فلاينج سبير Bentley Flying Spur في المملكة العربية السعودية وهي تنتمي لطراز السيارت السيدان الفخمة الأفضل في العالم، وتأتي مع نظام توليد حركة Bentley الشهير والناجح جداً من محرك V8 القوي للغاية.



تتميز بنتلي فلاينج سبير Bentley Flying Spur بمحرك تيربو سعة 4000 سي سي من Bentley وهو يولّد قوة قصوى تبلغ 542 حصاناً ويستخدم شواحن توربينية توأمية اللولب بحيث يصل إلى عزم أقصى قدره 770 نيوتن-متر عند أقل من 2000 دورة بالدقيقة.



ويستطيع محرك V8 الموجود في بنتلي فلاينج سبير Bentley Flying Spur إيقاف عمل أربعة من أسطواناته الثمانية في ظروف الحمل المنخفض، مع الإشارة إلى أن هذا التغيير لا يشعر به الركّاب، إذ تتم عملية الإيقاف في غضون 20 جزءا من الثانية تقريباً، وهو ما يماثل عشر الزمن الذي تستغرقه رمشة العين.

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بنتلي فلاينج سبير Bentley Flying Spur بها باقة رائدة بفئتها من التجهيزات الذكية والبديهية المصمَّمة خصّيصاً للسائق والركّاب، بما في ذلك شاشة لمس للتحكّم عن بعد (Touch Screen Remote) جديدة في الجهة الخلفية من المقصورة. كما توازن السيارة بشكل مبدع بين الدقّة والحِرَفية العالية، مع احتوائها على خمسة مقاعد مريحة للغاية .السيارة بنتلي فلاينج سبير Bentley Flying Spur هي الأولى من نوعها بقطاع السيارات مع تقنية Apple CarPlay، إضافةً إلى المشاهد شبه الواقعية للتضاريس عبر خرائط الأقمار الصناعية، وكذلك ميّزة التحذير المتقدّم حول ظروف الطريق أو الحركة المتغيّرة للسير، وذلك من خلال خدمة المعلومات حول الأخطار المتوقعة.