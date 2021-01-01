لتجنب الأعطال .. 9 معلومات ضرورية قبل قيادة سيارتك

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قيادة سيارتك

من الضروري أن يكون لدى سائق السيارة بعض المعلومات عن السيارة التي يقودها ولو بشكل مبسط ، وتتعدد المشاكل التي تصيب السيارات وكثير منها يصعب على الشخص غير المختص معرفة كيفية إصلاحها.

وهناك بعض المعلومات الأساسية من المفروض أن يعرفها السائق لكي لا ينقطع وحيدا على الطرق وينتظر وصول الفنيين لإصلاح عطل بسيط يمكن أن يتعلمها بنفسه.

وخلال السطور التالية يقدم موقع صدى البلد الإخباري بعض النصائح والمعلومات لتفادي هذه المشاكل .



1 - معرفة آلية سير السيارة .



2 - معرفة وظائف سيارتك وقدراتها وأدائها بالكامل .


3 - معرفة تنظيف المحرك بطريقة صحيحة دون تعرضه لأى ضرر .



4 - معرفة فك الاطار الاحتياطي وتركيبه، إضافة الى التحقق من صلاحيته كل أسبوعين .



5 - معرفة تغيير زيت المحرك وزيت الفرامل ومواعيد التغير الصحيحة .

6 - التحقق من الانارة والمصابيح كل يوم لأن اللمبات تحترق بسهولة.

7 - معرفة أسماء قطع الغيار الخاصة بالمحرك .

8 - معرفة وامتلاك الأدوات للاستخدامات الطارئة كتلك الخاصة بتبديل العجلات .

9 - كيفية تبديل عجلات السيارة والاحتفاظ بالأدوات اللازمة لذلك .

المصدر: elbalad

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