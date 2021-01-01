من الضروري أن يكون لدى سائق السيارة بعض المعلومات عن السيارة التي يقودها ولو بشكل مبسط ، وتتعدد المشاكل التي تصيب السيارات وكثير منها يصعب على الشخص غير المختص معرفة كيفية إصلاحها.
وهناك بعض المعلومات الأساسية من المفروض أن يعرفها السائق لكي لا ينقطع وحيدا على الطرق وينتظر وصول الفنيين لإصلاح عطل بسيط يمكن أن يتعلمها بنفسه.
وخلال السطور التالية يقدم موقع صدى البلد الإخباري بعض النصائح والمعلومات لتفادي هذه المشاكل .
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التعليقات على لتجنب الأعطال .. 9 معلومات ضرورية قبل قيادة سيارتك
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