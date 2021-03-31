عملة دوجكوين المثيرة للجدل تخسر ثلث قيمتها

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صورة الخبر: عملة دوجكوين
عملة دوجكوين

خسرت عملة دوجكوين المثيرة للجدل نحو ثلث قيمتها في جلسة اليوم الأربعاء.



وتراجعت العملة التي ظلت مثار جدل في أروقة المال بنسبة 26.4% إلى 0.37 دولار، وسط تراجع أغلب العملات المشفرة.

وتراجعت عملة بيتكوين بنسبة 15% إلى 38.6529 ألف دولار، فيما تراجعت عملية إيثريوم بنسبة 23.14% إلى 2718.13 دولار، وعملة كاردانو بنسبة 25.59% إلى 1.575 دولار.

تلت موجة الهبوط تصريحات جديدة لبنك الشعب الصيني، أعلن فيها أن العملات المشفرة "لم ولن تستخدم كوسيلة للدفع، لأنها ليست عملات حقيقية"، مؤكداً أنه يجب على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات عدم تسعير منتجاتها بالعملات المشفرة.

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ولم يشمل بيان بنك الشعب الصيني أي قرارات بمنع التعامل في العملات المشفرة، في وقت تمضي الصين لإصدار عملة رقمية خاصة بها.

وأدت الأخبار السلبية خلال الأسبوع الماضي إلى إضعاف المعنويات تجاه العملة المشفرة. وفي 12 مايو، قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" Elon Musk إن شركة صناعة السيارات الكهربائية قد علقت شراء السيارات باستخدام بيتكوين، مشيرًا إلى المخاوف البيئية بشأن ما يسمى بعملية "التعدين" الحسابي، حيث تستخدم فيها أجهزة الكمبيوتر عالية الطاقة لحل الألغاز الرياضية المعقدة لتمكين المعاملات باستخدام بيتكوين.
تسببت تعليقات ماسك في محو أكثر من 300 مليار دولار من سوق العملات المشفرة بالكامل في ذلك اليوم.

المصدر: elbalad

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