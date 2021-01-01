بعد إعلان رغبته .. حالة واحدة لخوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك



مرتضى منصور مرتضى منصور

فاجأ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك " المجمد " الجميع بإعلان رغبته فى خوض انتخابات رئاسة الزمالك المقرر إقامتها فى النصف الثانى من العام الجاري .



وأعلن مرتضى منصور بشكل رسمي خوض انتخابات الزمالك المقبلة فى فيديو له عبر قناة الخاصة باليوتيوب وهو ما أثار الجدل حول عودته مرة أخري إلى قيادة القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة.



وكانت وزارة الرياضة أعلنت وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

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وقررت وزارة الرياضة تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.موقف مرتضى منصور بشأن انتخابات الزمالك المقبلةوعلم " صدى البلد " أن موقف مرتضى منصور بشأن خوض انتخابات الزمالك المقبلة لا يزال معلقا، ففى حال انتهاء التحقيقات مع مجلسه وإثبات براءته سيكون من حقه خوض انتخابات الزمالك 2021 بشكل طبيعى ، أما فى حال ثبوت مخالفات قوية لمجلسه فإنه لن يخوض الانتخابات ، وهو ما سيتم حسمه بشكل كامل خلال الأيام المقبلة ، ولا يعنى قرار اللجنة الأولمبية بوقفه 4 سنوات عدم ترشحه لانتخابات الزمالك المقبلة خاصة وأن الأمر أصبح فى يد القضاء الآن نتيجة لجوء مرتضى منصور إلى القضاء والطعن على قرار إيقافه من اللجنة الأولمبية .ومن المقرر أن يتم حسم الأمر بشكل رسمي خلال الأشهر القليلة المقبلة خاصة وأن انتخابات الأندية ستقام فى النصف الثانى من العام الجاري وفقا لقانون الرياضة.وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في اجتماعها وافقت، على تأسيس شركة كرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة.وقررت إدارة النادي في اجتماعها ، برئاسة اللواء مستشار عماد عبد العزيز، وبحضور المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، واللواء سامي صبحي أمين الصندوق تأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية وفقا لقانون الرياضة، وتحديد رأس مالها المبدئي على أن يتم تشكيل مجلسها الفترة المقبلة وتسعى إدارة النادي للتحرك في كافة الملفات بالنادي، وخاصة في قطاع كرة القدم.