شبهات سيكازوى تثير رعب الأهلاوية قبل موقعة صن داونز المصيرية



سيكازوى سيكازوى

حالة كبيرة من القلق تفرض نفسها على جماهير النادي الأهلي بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإسناد مباراة الأهلى وصن داونز المقرر إقامتها السبت المقبل فى جنوب أفريقيا فى إطار لقاءات إياب الدور الربع النهائى من منافسات دوري أبطال أفريقيا إلى الحكم الزامبي جيانى سيكازوى.



وأثار خبر إسناد المباراة إلى سيكازوي التخوف منه من قبل جماهير النادي الأهلي نظرا لما يملكه من ماضٍ أسود غير جيد على الإطلاق في قيادة المباريات المهمة في البطولات الأفريقية.





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وكان الحكم الزامبي سيكازوى تقرر إيقافه من طرف الكاف لمدة 6 أشهر بسبب تورطه في ارتكاب هفوات مؤثرة لدى إدارته نصف نهائي الترجي وبريميرو دي أوجوسنو الأنجولي.يعد سيكازوى واحدا أيضا من أطراف أزمة نهائى دوري أبطال أفريقيا الشهير بين الوداد المغربي والترجي التونس رغم أنه لم يكن حاضرا في الملعب، إلا أن سيكازوي كان متواجدا في غرفة الفار بالنسخة المنصرمة، في المباراة التي أقيمت على ستاد رادس خلال إياب نهائي ذات المسابقة التي جمعت الترجي بالوداد، رغم عطل جهاز الفار وعدم وصول قطعه لرادس كما أكدت اللجنة المنظمة ذلك.ويأمل مسئولو النادى الأهلى فى الخروج بمباراة صن داونز إلى بر الأمان من أجل كتابة التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة، خاصة بعدما تمكن الفريق الأحمر من تحقيق فوز صعب فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد فى مباراة شهدت جدلا تحكيميا واسعا من قبل الحكم السنغالى ماجيتى نداى.وكان النادي الأهلي تقدم بشكوى عاجلة للاتحاد الأفريقي ضد الحكم السنغالي ماجيتي نداي الذي ارتكب أخطاءً واضحة أثرت على نتيجة مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري الأبطال بين الأهلي وصن داونز والتي جرت مساء أمس بملعب «الأهلي السلام».وذكر النادي الأهلى في شكواه بعض الأخطاء التي ارتكبها الحكم منها ضربة الجزاء التي لم يحتسبها لمهاجم الأهلي «محمد شريف»، والتي كان يستوجب مع احتسابها طرد حارس مرمى صن داونز الذي استخدم القوة المفرطة ضد لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء.ويضع كاف بقيادة رئيسه الجنوب أفريقي موتسيبي ملف الحكام على رأس أولوياته فى ظل السعى إلى تطويره بشكل كبير داخل أركان القارة السمراء فى الوقت الحالى نتيجة المعاناة منه على مدار السنوات الماضية.