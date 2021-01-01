كشف الاعلامي كريم خطاب حقيقة تلقي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عرضا من فريق النصر السعودي خلال الفترة الحالية
وأكد خطاب في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أنه تواصل مع مسؤول النصر السعودي وأكدوا أن الشناوي على رأس قائمة التدعيمات للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة
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التعليقات على هل يرحل محمد الشناوي من الأهلي إلى النصر السعودي؟.. القصة كاملة
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