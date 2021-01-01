هل يرحل محمد الشناوي من الأهلي إلى النصر السعودي؟.. القصة كاملة

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صورة الخبر: الشناوي
الشناوي

كشف الاعلامي كريم خطاب حقيقة تلقي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عرضا من فريق النصر السعودي خلال الفترة الحالية



وأكد خطاب في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أنه تواصل مع مسؤول النصر السعودي وأكدوا أن الشناوي على رأس قائمة التدعيمات للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وأضاف أن النصر أشاد بمستوى حارس مصر الاول خاصة في ظل تدهور نتائج النصر خلال الفترة الماضية



وتابع أنه تواصل مع مصادر مقربة من الشناوي فأكد أنه لم يتلق أي عرض رسمي أو حتى شفهي من أي ناد خلال الفترة الحالية ويرغب في البقاء بالاهلي والتركيز مع الفريق

المصدر: elbalad

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