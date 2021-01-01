فوائد بذور الشيا في تعزيز المناعة



فوائد بذور الشيا فوائد بذور الشيا

تعد بذور الشيا واحدة من أكثر البذور الغذائية المتوفرة لدينا ، وهي من بين أكثر الأطعمة الصحية تنتمي إلى عائلة سالفيا هيسبانيكا ، موطنها وسط وجنوب المكسيك وجواتيمالا وجزء من عائلة النعناع. في حين ظهرت قيمها الغذائية في الآونة الأخيرة ، تعود بذور الشيا إلى حضارة الأزتك في القرن السادس عشر ،غنية بالألياف والبروتين والعناصر الغذائية الصحية الأخرى ، يمكن دمج بذور الشيا مع كل شيء تقريبًا. سواء اخترت تناول حبوب الإفطار الصحية أو شرب عصير لذيذ ، فإن ملعقة من بذور الشيا يمكن أن تعزز مناعتك وتزود جسمك بجميع العناصر الغذائية الأساسية.



القيمة الغذائية لبذور الشيا



على عكس أي طعام آخر ، تعتبر بذور الشيا قوة من العناصر الغذائية والفيتامينات. ومع ذلك ، يمكن أن يوفر لك كوب واحد من بذور الشيا تغذية صحية. وإليك نظرة مختصرة على ما تحمله.

- 5 جرام ألياف

- 2 جرام بروتين

- 6 جرام كربوهيدرات

- 5 جرام دهون (1 جرام مشبع ، 7 جرام غير مشبع ، 1 جرام أحادي غير مشبع ، 0 جرام متحولة)

- 2 ملليجرام فسفور

- 7 ملج كالسيوم - 2 ملغ فوسفور

- 8 مجم بوتاسيوم

- 5 وحدة دولية من فيتامين أ

- 2 ملج من فيتامين C

- 1 ملج من فيتامين E

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فوائد بذور الشيابينما يتم تحميل بذور الشيا بالعناصر الغذائية ، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على كل من جسمك وعقلك. ومع ذلك ، إليك بعض الفوائد الصحية الفعالة لبذور الشيا ،يمكن أن تساعد بذور الشيا في إنقاص الوزن .بذور الشيا غنية بالألياف والبروتين ، وكلاهما يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. تتمدد الألياف القابلة للذوبان في المعدة وتبقيك مشبعًا لفترة أطول من الوقت ، مما يحافظ على السعرات الحرارية الزائدة وغير الضرورية. وبالمثل ، يمكن أن يساعد البروتين الموجود في بذور الشيا في تقليل الشهية وتناول السعرات الحرارية. هذا يسهل فقدان الوزن بشكل فعال وصحي على المدى الطويل.معبأة بمضادات الأكسدةتعتبر بذور الشيا مصدرًا محتملاً لمضادات الأكسدة مثل حمض الكلوروجينيك وحمض الكافيين والميريسيتين والكيرسيتين والكايمبفيرول ، والتي يمكنها مكافحة إنتاج الجذور الحرة. لذلك ، يمكن أن يساعد جسمك في مكافحة الأمراض المزمنة مثل السرطان ويمكن أن يمنع الشيخوخة المبكرة.محملة بأحماض أوميغا 3 الدهنية.وفقًا لمراجعة في مجلة علوم وتكنولوجيا الأغذية ، تعد بذور الشيا مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية. وهذا بدوره يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وجلطات الدم لدى الأشخاص.تحسن صحة العظامتمتلئ بذور الشيا بالكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والبروتين ، مما لا يعزز مستويات الطاقة في الجسم فحسب ، بل يحسن أيضًا صحة العظام وكثافتها.تخفض مستويات السكر في الدميمكن أن يرتبط ارتفاع مستويات السكر في الدم بزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب. بسبب محتواها العالي من الألياف ، فإن بذور الشيا تبطئ من امتصاص السكر ، وبالتالي تقلل من مستوى السكر في الدم في الجسم.المخاطر الصحية المرتبطة ببذورالشيا تأتي بذور الشيا مع الكثير من القيم الغذائية وهي طعام خارق رائع يتناسب مع أي شيء تقريبًا. ومع ذلك ، فإن الكثير منه يمكن أن يسبب مشاكل صحية مختلفة. في حين أن ملعقة كبيرة من بذور الشيا كافية ومفيدة ، فإن الإفراط في تناولها يمكن أن يكون له تأثير سلبي عليك.غالبًا ما يؤدي الاستهلاك المفرط لبذور الشيا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. يمكن أن يثبت محتواه العالي من الألياف أنه قوي للغاية بالنسبة لأمعائك ، وبالتالي ، من المهم أن تزيد من تناولك تدريجيًا وتشرب الكثير من الماء.في حين أن بذور الشيا صحية ومغذية ، فقد ادعت العديد من الدراسات أن فوائد بذور الشيا تنشأ من دمجها مع أنظمة غذائية صحية مختلفة.زعمت بعض الدراسات أيضًا أن تناول بذور الشيا وحدها يمكن أن يكون خطيرًا أيضًا. وفقًا لدراسة حالة تم تقديمها إلى الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي في عام 2014 ، فإن المريض الذي أكل بذور الشيا أولاً ثم شرب بعض الماء يعاني من انسداد في المريء. وفقًا للدراسة ، كان السبب في ذلك أن بذور الشيا امتصت الماء ونمت في الحجم وتوسعت في الحلق. لذلك ، من أجل تجنب ذلك ، يجب على المرء إما طهيها أو خلطها بالماء أولاً.كيف تضيف بذور الشيا إلى نظامك الغذائي؟هناك العديد من الطرق لدمج بذور الشيا في نظامك الغذائي. في حين أنه ليس له طعم مميز ، يمكن إضافته إلى أي شيء تقريبًا.من إضافتها نيئة إلى حبوب الإفطار والزبادي والسلطات إلى مزجها مع عصير صحي ، يمكنك جعل بذور الشيا مكونًا أساسيًا في جميع وجباتك. يمكن أيضًا مزجها في خليط الخبز والحساء والكعك والكعك والصلصات والعديد من العناصر الأخرى.نظرًا لقوامها الجيلاتيني عند مزجها بالماء ، يمكن أيضًا استخدام بذور الشيا كبديل للبيض في الخبز.20 جرامًا من بذور الشيا ، مرتين يوميًا ، هي الكمية المناسبة من الجرعة. موصى به من قبل الخبراء.مليئة بالأوميجا 3غنية بالألياف والبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية والعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الأخرى ، بذور الشيا لا تساعد فقط في علاج الأمراض المختلفة ، ولكنها تساعد أيضًا في رحلة إنقاص الوزن.أفضل طريقة لتناول بذور الشيا هي دمجها في نظامك الغذائي. ومع ذلك يجب تجنب الإفراط في تناوله ، حيث أنه قد يؤثر سلبًا على صحتك.