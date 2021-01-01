هل حمام ملح إبسوم فعال في إنقاص الوزن؟



حمام ملح إبسوم حمام ملح إبسوم

قد يكون حمام الملح الإنجليزي الطريقة المثلى لفقدان بعض الأرطال الزائدة. إنها طريقة مريحة وممتازة لفقدان الوزن. يستخدم هذا الملح منذ القرن العشرين لفقدان الوزن وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي والجلد. تم اكتشاف ملح إبسوم في إبسوم بإنجلترا. تساعد هذه البلورات في تنظيم الإنزيمات في الجسم والحفاظ على الأظافر والشعر الصحي والجلد من خلال المساعدة في تخليق الكولاجين.







أنواع حمامات الملح في إبسوم



فيما يلي أنواع حمامات الملح الإنجليزي التي ستضيف مجموعة متنوعة إلى برنامج إنقاص الوزن وستحفز الشخص بشكل أكبر على الالتزام بالروتين.



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ملح ابسوم والزنجبيلتراكم السموم في الجلد هو سبب زيادة الوزن ، يجب عليك دائمًا إضافة الزنجبيل إلى الحمام جنبًا إلى جنب مع ملح إبسوم. من المعروف على نطاق واسع أن الزنجبيل يفتح مسام الجسم ويزيل السموم من خلال العرق. إنها الطريقة الطبيعية لإزالة السموم من الجسم. العلاج يعمل بشكل أفضل إذا تم استخدام ساخنة ودافئة. أضف ثلاث ملاعق كبيرة من الزنجبيل المطحون إلى كوبين ملح إبسوم إلى حمام الماء الدافئ للحصول على أفضل النتائج.ملح ابسوم وبيكربونات الصوداأضف كوبين من صودا الخبز وملح إبسوم إلى ماء الاستحمام الدافئ ودلك الجسم برفق باستخدام الإسفنجة الناعمة. تساعد هذه العملية أيضًا في تنظيف خلايا الجلد الميتة.ملح ابسوم وخل التفاحأضف خل التفاح وملح إبسوم بنسب 1: 2 في الماء الساخن أو الدافئ. انقع نفسك في الحمام لمدة 30 إلى 40 دقيقة. يُعرف الخل بأنه يخفف من آلام المفاصل والتوتر. ومن ثم ، وبصرف النظر عن فقدان الوزن ، سوف تحصل على مزيد من الراحة من آلام المفاصل وإجهاد العضلات.