3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط
هناك طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور، وتعتبر كل وصفة منهم مميزة وغير مكلفة على الإطلاق، ويُعدّ القرنبيط من الخضار الغنيّة بالألياف؛ حيث يحتوي كل ثلاث قطع منها على 10% من الاحتياجات اليوميّة للألياف، وفيما يلي سنقوم بذكر طرق مختلفة لعمل القرنبيط .
طريقة عمل القرنبيط في الفرن صيامي
مقادير طريقة عمل القرنبيط في الفرن صيامي
1 رأس قرنبيط مقطع
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 فص ثوم مهروس
ملح وفلفل
لتحضير الحشوة:
½ ملعقة كبيرة زيت زيتون
½ بصلة مفرومة
3 حبات جزر مقطعة
¼ ملعقة صغيرة فلفل
3 فص ثوم
1 كوب صلصة طماطم
½ كوب ماء
½ كوب بازلاء
½ كوب ذرة
1 ملعقة صغيرة زعتر
طريقة عمل القرنبيط في الفرن صيامي :
1- نحمّي الفرن لدرجة حرارة 350، و يسلق القرنبيط في ماء مغلي ثم نصفيه ونضعه في خلاط الطعام، ونضيف 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون وثوم ونشغل الخلاط حتى يصبح لدينا مزيج سلس، ثم نضيف ملح وفلفل حسب الرغبة .
2- نسخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار عالية ونقلي البصل، ثم نضيف الجزر والملح والفلفل ثم نضيف الثوم ونحرك المكونات لمدة دقيقة .
3- نضيف صلصة الطماطم و ½ كوب ماء، ونترك المكونات تغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التحريك من حين لآخر .
4- بعد ذلك نضيف البازلاء والذرة والزعتر ونحرك لمدة دقيقتين، وعندما يصبح المزيج سميكاً نضيف القرنبيط فوقه ونضع المقلاة في الفرن لمدة 30 دقيقة .
4- نخرج فطيرة القرنبيط من الفرن، ونتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة قبل التقديم .
طريقة عمل القرنبيط بوصفات مختلفة
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طريقة عمل صينية القرنبيط بالباشميل
مقادير طريقة عمل صينية القرنبيط بالباشميل :
4 أكواب (1000 جم) بشاميل
ثمرة قرنبيط مقطعة قطعة متوسطة الحجم
½ كيلو (500 جم) لحم مفروم
بصلة متوسطة مفرومة ناعمًا
فص ثوم مهروس
½ ثمرة فلفل أحمر رومي مقطعة مكعبات صغيرة
½ ثمرة فلفل أصفر رومي مقطعة مكعبات صغيرة
½ ثمرة جزر صغيرة مبشورة
½ كوب (100 جم) جبن موتزاريلا مبشور
½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بهارات مشكلة
¾ ملعقة صغيرة كمون ملح وفلفل أسود
طريقة عمل صينية القرنبيط بالباشميل :
1- على نار متوسطة، ضعي اللحم والبصل والثوم والملح والفلفل الأسود والبهارات، وقلبي باستمرار حتى يتغير لون اللحم.
2- اتركي اللحم على نار هادئة لمدة 40 دقيقة حتى ينضج، مع التقليب من فترة لأخرى.
3- أضيفي الجزر والفلفل الملون وقلبي، ثم اتركيه حتى تجف السوائل. على نار متوسطة، ضعي كمية من الماء، ثم أضيفي الكمون والملح والفلفل الأسود، واتركيه حتى يغلي. أضيفي القرنبيط، واتركيه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة حتى ينضج تمامًا.
4- في محضرة الطعام، ضعي القرنبيط، وكوبًا من البشاميل، واهرسيه ناعمًا.
5- سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.
6- ادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة، ثم وزعي كوبًا من البشاميل في قاع الصينية.
7- ضعي نصف كمية القرنبيط فوق البشاميل، ثم أضيفي اللحم، ثم باقي القرنبيط، ثم وزعي باقي البشاميل فوق القرنبيط.
8- ضعي الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة، ثم أضيفي الجبن، ثم اتركيها لمدة 10 دقائق حتى يذوب الجبن ويحمر الوجه.
طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور
قرنبيط في الفرن بخلطة رهيبة
مقادير طريقة عمل قرنبيط في الفرن بخلطة رهيبة :
قرنبيط مبخر أو مطهي على البخار
بيضتان
بقدونس مجفف
بودرة الثوم
بودرة الكاري
توابل الدجاج
ملح
كمون
كأس كبير ماء غازي مايعادل 250 مل
6 ملاعق كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة خميرة حلويات مايعادل 4 غ “بيكينغ باودر”
طريقة عمل قرنبيط في الفرن بخلطة رهيبة :
1- نقوم بغسل القرنبيط جيداً، ثم تقطيعه إلى حبات وتبخيره مع القليل من الملح.
2- في وعاء نضيف البيض القليل من الملح وبودرة الثوم والكاري وتوابل الدجاج والكمون ثم البقدونس المجفف، ويمكن تعويضه بالبقدونس الطازج.
3- نضيف الماء الغازي ثم نخلط الكل جيداً حتى تظهر في سطح المزيج فقاعات، نضيف الخميرة ثم الدقيق بالتدريج مع الخلط، و يجب الحصول على مزيج ليس سائل ولا ثقيل للغاية.
4- نسخن الزيت جيداً, وللتأكد من أن الزيت أصبح جاهز نضع قطرة من المزيج إذا ظهرت فقاعات عديدة فهذا يعني أن الزيت أصبح جاهز.
5- نغمس حبات القرنبيط في المزيج ثم نضعه في الزيت، و نتركه حتى يتحمر على نار متوسطة، ثم نزيله ونضعه على ورق الزيت، نستمر بنفس الطريقة إلى أن ننتهي من كل حبات القرنبيط.
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