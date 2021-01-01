

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط 3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط

هناك طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور، وتعتبر كل وصفة منهم مميزة وغير مكلفة على الإطلاق، ويُعدّ القرنبيط من الخضار الغنيّة بالألياف؛ حيث يحتوي كل ثلاث قطع منها على 10% من الاحتياجات اليوميّة للألياف، وفيما يلي سنقوم بذكر طرق مختلفة لعمل القرنبيط .



طريقة عمل القرنبيط في الفرن صيامي





مقادير طريقة عمل القرنبيط في الفرن صيامي

1 رأس قرنبيط مقطع

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مهروس

ملح وفلفل

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لتحضير الحشوة:½ ملعقة كبيرة زيت زيتون½ بصلة مفرومة3 حبات جزر مقطعة¼ ملعقة صغيرة فلفل3 فص ثوم1 كوب صلصة طماطم½ كوب ماء½ كوب بازلاء½ كوب ذرة1 ملعقة صغيرة زعترطريقة عمل القرنبيط في الفرن صيامي :1- نحمّي الفرن لدرجة حرارة 350، و يسلق القرنبيط في ماء مغلي ثم نصفيه ونضعه في خلاط الطعام، ونضيف 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون وثوم ونشغل الخلاط حتى يصبح لدينا مزيج سلس، ثم نضيف ملح وفلفل حسب الرغبة .2- نسخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار عالية ونقلي البصل، ثم نضيف الجزر والملح والفلفل ثم نضيف الثوم ونحرك المكونات لمدة دقيقة .3- نضيف صلصة الطماطم و ½ كوب ماء، ونترك المكونات تغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التحريك من حين لآخر .4- بعد ذلك نضيف البازلاء والذرة والزعتر ونحرك لمدة دقيقتين، وعندما يصبح المزيج سميكاً نضيف القرنبيط فوقه ونضع المقلاة في الفرن لمدة 30 دقيقة .4- نخرج فطيرة القرنبيط من الفرن، ونتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة قبل التقديم .طريقة عمل القرنبيط بوصفات مختلفةالقرنبيط أبرزها.. أطعمه تحافظ على صحة الكلى تعرفى عليهاطريقة عمل صينية القرنبيط بالباشميلمقادير طريقة عمل صينية القرنبيط بالباشميل :4 أكواب (1000 جم) بشاميلثمرة قرنبيط مقطعة قطعة متوسطة الحجم½ كيلو (500 جم) لحم مفرومبصلة متوسطة مفرومة ناعمًافص ثوم مهروس½ ثمرة فلفل أحمر رومي مقطعة مكعبات صغيرة½ ثمرة فلفل أصفر رومي مقطعة مكعبات صغيرة½ ثمرة جزر صغيرة مبشورة½ كوب (100 جم) جبن موتزاريلا مبشور½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بهارات مشكلة¾ ملعقة صغيرة كمون ملح وفلفل أسودطريقة عمل صينية القرنبيط بالباشميل :1- على نار متوسطة، ضعي اللحم والبصل والثوم والملح والفلفل الأسود والبهارات، وقلبي باستمرار حتى يتغير لون اللحم.2- اتركي اللحم على نار هادئة لمدة 40 دقيقة حتى ينضج، مع التقليب من فترة لأخرى.3- أضيفي الجزر والفلفل الملون وقلبي، ثم اتركيه حتى تجف السوائل. على نار متوسطة، ضعي كمية من الماء، ثم أضيفي الكمون والملح والفلفل الأسود، واتركيه حتى يغلي. أضيفي القرنبيط، واتركيه على نار هادئة لمدة 45 دقيقة حتى ينضج تمامًا.4- في محضرة الطعام، ضعي القرنبيط، وكوبًا من البشاميل، واهرسيه ناعمًا.5- سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.6- ادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة، ثم وزعي كوبًا من البشاميل في قاع الصينية.7- ضعي نصف كمية القرنبيط فوق البشاميل، ثم أضيفي اللحم، ثم باقي القرنبيط، ثم وزعي باقي البشاميل فوق القرنبيط.8- ضعي الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة، ثم أضيفي الجبن، ثم اتركيها لمدة 10 دقائق حتى يذوب الجبن ويحمر الوجه.طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصورقرنبيط في الفرن بخلطة رهيبةمقادير طريقة عمل قرنبيط في الفرن بخلطة رهيبة :قرنبيط مبخر أو مطهي على البخاربيضتانبقدونس مجففبودرة الثومبودرة الكاريتوابل الدجاجملحكمونكأس كبير ماء غازي مايعادل 250 مل6 ملاعق كبيرة دقيقملعقة صغيرة خميرة حلويات مايعادل 4 غ “بيكينغ باودر”طريقة عمل قرنبيط في الفرن بخلطة رهيبة :1- نقوم بغسل القرنبيط جيداً، ثم تقطيعه إلى حبات وتبخيره مع القليل من الملح.2- في وعاء نضيف البيض القليل من الملح وبودرة الثوم والكاري وتوابل الدجاج والكمون ثم البقدونس المجفف، ويمكن تعويضه بالبقدونس الطازج.3- نضيف الماء الغازي ثم نخلط الكل جيداً حتى تظهر في سطح المزيج فقاعات، نضيف الخميرة ثم الدقيق بالتدريج مع الخلط، و يجب الحصول على مزيج ليس سائل ولا ثقيل للغاية.4- نسخن الزيت جيداً, وللتأكد من أن الزيت أصبح جاهز نضع قطرة من المزيج إذا ظهرت فقاعات عديدة فهذا يعني أن الزيت أصبح جاهز.5- نغمس حبات القرنبيط في المزيج ثم نضعه في الزيت، و نتركه حتى يتحمر على نار متوسطة، ثم نزيله ونضعه على ورق الزيت، نستمر بنفس الطريقة إلى أن ننتهي من كل حبات القرنبيط.