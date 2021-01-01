قبل انتهائها بساعات.. توقع بمد الإجراءات الاحترازية حتى أول يونيو المقبل



توقع بمد الإجراءات الاحترازية توقع بمد الإجراءات الاحترازية

تنتهى المدة التى حددتها اللجنة العليا لادارة ازمة فيروس كورونا لتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وزيادة الاصابات خلال اجازة عيد الفطر المبارك خلال ساعات ومن المتوقع ان تجتمع اللجنة غدا للنظر في مد هذه الاجراءات فترة اخرى من عدمه ..



قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق ، إنه يتوقع أن يتم مد الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد انتهائها في 21 مايو الجارى لمدة أسبوعين آخرين.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه طبقا لتصريحات وزيرة الصحة فإن ذروة الموجة الثالثة ستكون في منتصف يونيو المقبل ولذا نتوقع ان يكون قرار اللجنة العليا لادارة ازمة جائحة كورونا التى من المتوقع ان تجتمع اليوم الاربعاء ، بان يتم المد لمدة أسبوعين آخرين حتى منتصف يونيو المقبل.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدرت عددا من القرارات التى تم تطبيقها اعتبارا من الخميس 6 مايو ولمدة أسبوعين، وحتى 21 مايو الجارى وتتضمن غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء مع السماح باستمرار خدمة الدليفرى واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق وحظر .

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شعراوى: غلق 31 ألف محل وورشة لمخالفة المواعيد الصيفية.. و20 ألف مقهى وكافيه مخالف وضبط 35 ألف شيشة فى حملات بالمحافظات.. إغلاق 8680 ورشة لمخالفة المواعيد و1041 مطعماالسيسي يطالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم لدول إفريقيا في مواجهة كورونابينما قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، إن الوحدات المحلية تتابع تنفيذ قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والكافيهات والورش والمطاعم التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بغلق المحال التجارية والمولات والمقاهي والمطاعم في 9 مساءً منذ 6 مايو وحتى يوم 21 مايو المقبل.وأضاف “قاسم”، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إجمالى عدد مخالفات المحال العامة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء حتى يوم أمس ١٧ مايو بلغ ١٦٠٨٥ مخالفة، مشيرا إلى أن هناك إصرارًا من الدولة لتنفيذ القرار بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن فى المحافظات.وكان قد اصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عدة توجيهات للمحافظات استعدادا خلال عيد الفطر المبارك ، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.ووجه شعراوي بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها.وتم إلغاء الإجازات للقيادات المحلية، و رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات، والتأكيد على توفر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة العيد، مع أهمية متابعة مواقف السيارات "النقل العام، والسرفيس، والنقل الخاص" لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.وضرورة القيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أى مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.ومنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الإجازات وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.والقيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات بالمدن والمراكز والأحياء والقرى لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً.وتم استغلال إجازة العيد ومواعيد الغلق خلال تلك الفترة، والاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.وقام نواب المحافظين بالمتابعة الشخصية بصفة دورية على مدار تلك الفترة فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير المخالفات لغير الملتزمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، و سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، مع الحظر الكامل لإقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.وتم فتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل علي مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول.و خلال إجازة العيد تم الحد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية، والسماح بصلاة العيد والتعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث تم السماح بها فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال.قامة أي فعاليات أو احتفالات.