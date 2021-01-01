فيديوجراف.. مذيعة مصرية تحرج المتحدث باسم جيش الاحتلال



المتحدث باسم جيش الاحتلال المتحدث باسم جيش الاحتلال

لفتت المذيعة المصرية إنجي القاضي أنظار الوطن العربي وذلك عقب حوارها مع أفيخاي أدرعي المتحدث الإعلامي باسم جيش الاحتلال، حيث أشاد بها الملايين في الوطن العربي لما حققته من إحراج افيخاي خلال المداخلة الهاتفية التي أجرته معه من خلال قناة الحدث.







من هي المذيعة إنجي القاضي؟

ضج اسم المذيعة إنجي القاضي في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي باحثين عن هويتها وسيرتها الذاتية وخبراتها التي مكنتها من إدارة الحوار مع المتحدث باسم جيش الاحتلال بطريقة متزنة دون أخطاء.

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ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حوار المذيعة انجي القاضي مع أفيخاي ادرعي من خلال الفيديوجراف التالي.