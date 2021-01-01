كتائب القسام تعلن قصف قواعد عسكرية إسرائيلية

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أطلقت المقاومة الفلسطينية، دفعة من الصواريخ من داخل قطاع غزة ، استهدفت عدة قواعد عسكرية في إسرائيل.



وأعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - أنها استهدفت بالصواريخ قواعد عسكرية إسرائيلية وهي "حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون".



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن كتائب القسام جددت قصف قاعدة بلماخيم الجوية برشقة صاروخية.

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أطلقت المقاومة الفلسطينية، دفعة من الصواريخ من داخل قطاع غزة ، استهدفت عدة قواعد عسكرية في إسرائيل.وقالت وسائل إعلام عبرية إن صافرات الإنذار دوت في قاعدة بلماخيم الجوية، وأسدود وغان يفنه وعسقلان ومستوطنات قرب غزة، بعد إطلاق رشقات مكثفة من الصواريخ من داخل القطاع.وأوضحت كتائب القسام أن استهداف هذه القواعد الجوية؛ يأتي "ردا على الغارات الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة".وسبق أن أعلنت الكتائب، قصف القاعدة اللوجستية "مشمار هنيغف" الواقعة على الطرف الشمالي من صحراء النقب برشقة صاروخية.يأتي ذلك بعد غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، وأسفر قصف مدينة رفح جنوبي القطاع، الثلاثاء، عن مقتل سيدة وإصابة 7 معظمهم أطفال.