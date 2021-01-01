أفادت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حاولت مرتين خلال الأسبوع الماضي، اغتيال القائد العسكري لحركة حماس، محمد ضيف، لكن محاولاتها فشلت.
جاء ذلك بعد تصريح لوزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، على "قائمة الأهداف" الإسرائيلية، وفقًا لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعث برسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوقف إطلاق النار في غزة والضفة الغربية.
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التعليقات على اعلام عبري: إسرائيل فشلت مرتين في محاولة اغتيال القائد العسكري لحماس
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