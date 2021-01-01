اعلام عبري: إسرائيل فشلت مرتين في محاولة اغتيال القائد العسكري لحماس

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صورة الخبر: حماس
حماس

أفادت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حاولت مرتين خلال الأسبوع الماضي، اغتيال القائد العسكري لحركة حماس، محمد ضيف، لكن محاولاتها فشلت.

جاء ذلك بعد تصريح لوزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، على "قائمة الأهداف" الإسرائيلية، وفقًا لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعث برسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوقف إطلاق النار في غزة والضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرين وصفتهما بـ "المطلعين" أن بايدن حذر نتنياهو في رسالة خاصة من أنه لا يمكنه التصدي الضغط المتزايد من المجتمع الدولي والكونجرس حول نهج إسرائيل تجاه حماس لفترة طويلة.

وأضافت الصحيفة أن بايدن حذر نتنياهو من نفاذ الوقت أمامه للاستفادة من الغطاء الدبلوماسي الأميركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لا يمكنه تجاهل ضغط الكونغرس والمجتمع الدولي تجاه إسرائيل لوقت أطول.

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية

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