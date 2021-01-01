طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة



طريقة مختلفة لعمل البانيه طريقة مختلفة لعمل البانيه

تبحث الكثير من النساء عن طريقة مختلفة لعمل البانيه فى المنزل لتكسر روتين الأطباق التقليدية التى يشعر بعض أفراد الأسرة .







وفى السنوات الأخيرة ظهرت أكثر من طريقة مختلفة لعمل البانيه بمذاق مميز وغير تقليدي مما ساعد ربة المنزل على تقديمها بمذاقات وأشكال متنوعة دون أن يشعر أفراد الأسرة بالملل.

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نقدم لكم طريقة مختلفة لعمل البانيه وصدور الفراخ بخطوات مجموعة من أشهر الشيفات فى مصر.طرق مختلفة لعمل صدور الفراخنعرض فيما يلي عدة طرق مختلفة لعمل صدور الفراخ بخطوات الشيف شربيني.صدور دجاج محشية باذنجانمقادير صدور دجاج محشية باذنجانصدور دجاجملح فلفل اسودطماطم مجففهمستردةزعتر كزبرة خضراءبصلباذنجانجبنة موتزاريلابهاراتزيت زيتونفلفل حارثوم زيتمكعب مرقةلحمةديمي جلاسطريقة عمل صدور دجاج محشية باذنجان* تتبل صدور الدجاج بالبهارات و ملح و فلفل و زعتر و يضاف اليها زيت الزيتون و تشوى على الشواية* يفرم البصل مع الثوم و يشوح مع الزيت فى طاسه ساخنة ث يضاف الزعتر ومكعب المرقة و الطماطم المجففة و يقلبوا جيداً مع أضافه الفلفل الحار واللحمة بعد تقطيعها* يضاف الي الطاسه الكزبره مع ملح و فلفل و المستردة يشوى الباذنجان ثم ينزع منه القشر ثم يضاف الى الخليط ثم يرفع على الصدور المشوية و يضاف عليه الجبنه الموتزاريلا و يدخل الفرن حتى تسيح الجبنهصدور دجاج بالقشطةمقادير صدور دجاج بالقشطة4 قطع صدور الدجاج1 علبة قشطة2 بصل مقطع شرائح رفيعة6 فصوص ثوم مفروم1 حبة فلفل اخضر شرائح2 حبة طماطم1 كوب صلصة طماطمرشة فلفل حلوملح وفلفل2 ملعقة كبيرة زيت1 علبة مشروم جبن موزاريلا مبشورةطريقة عمل صدور دجاج بالقشطة* يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف شرائح الدجاج في الزيت ثم يضاف المشروم والفلفل الاخضر ويقلبو جيدا* يتبل بالملح والفلفل والبابريكا ثم يضاف صلصة الطماطم ثم يضاف شرائح الطماطم ويترك الخليط حتى تمتزج* ثم يوضع الخليط في بايركس ثم يوضع على الوجه القشطة والجبنة الموتزاريلا ثم تدخل الفرن حتى تمام النضجطريقة جديدة لعمل شرائح الفراخاذا كنتى ترغبي فى تجربة طريقة جديدة لعمل شرائح الفراخ فاليك شرائح الدجاج بصوص الباربيكيو للشيف شربيني.مقادير شرائح الدجاج بصوص الباربيكيوصدور دجاجصوص باربيكيوبصلملح وفلفلزبدةمكعب مرقة دجاجكزبرة ناشفةبصل بودرةثوم بودرةحبهان مطحونكزبرة خضراءبابريكاقرفةجنزبيلطريقة عمل شرائح الدجاج بصوص الباربيكيو* ضعى الزبدة على النار وتتبل بالفلفل الأسود والكزبرة الناشفة والبصل والثوم البودرة ثم البابريكا، وقلبيهم جيدا و تضاف شرائح الدجاج وشوحيها مع البهارات* يضاف البصل ويقلب جيدا ثم تضاف كل التوابل مرة أخرى مع القرفة والزنجبيل والحبهان والبهارت* تقلب المكونات جيدا وتترك حتى تنضج، ثم يضاف صوص الباربيكيووتقدم ساخنة ثم زينيها بالكزبرة الخضراء مع الأرز الأبيضطرق جديدة لعمل الفراخ البانيه بالصورفى السنوات الاخيرة ظهرت طرق جديدة لعمل الفراخ البانيه لترضى جميع الأذواق حيث تعد من أشهر الأكلات الحديثة وأسهلها.نعرض لكم فيما يلي مجموعة طرق جديدة لعمل الفراخ البانيه بالصور .صدور الدجاج مع صلصة الأنشوجةتعد صدور الدجاج مع صلصة الأنشوجة طريقة مختلفة لعمل البانيه عن الطرق التقليدية بشكل كبير .مقادير صدور الدجاج مع صلصة الأنشوجةانشوجةثومبيضمستردةعصير ليمونبصلصدور دجاججبن بارميزانبقسماطملح – فلفلعيش فينوزيتأعشابطريقة عمل صدور الدجاج مع صلصة الأنشوجة* ابشري البصل وتبليه بالملح والفلفل وتبلي صدور الدجاج ثم ادهنيها بالمستردة ثماضيفي المستردة على بقية البصل وافرمي الثوم.* اضيفي اليه الانشوجة وصفار البيض وافرميهم باستخدام الكبة وقطعي البطاطس اضابع كبيرة بقشرها واقليها في زيت غزير.* افرمي العيش باستخدام الكبة المهربائية مع الجبنة والأعشاب وتبلي بها الدجاج والبطاطس وضعيها في صينية مدهونة بالزيت وضعيها في فرن ساخن حتى تنضج تماما قدميها مع صوص الأنشوجة.بانيه بالدجاج المفروميمكن استخدام الدجاج المفروم لـ عمل البانيه بطريقة جديدة وذلك بخطوات الشيف شربينيمقادير بانيه بالدجاج المفرومنصف كيلو دجاج مفروم1 كوب بطاطس مبشورة1 كوب بصل مبشورنصف كوب بقسماطبيضةنصف كوب نشابابريكاكمونزيت للقليملحفلفل أسودللوجهدقيقبيضبقسماططريقة تحضير بانيه بالدجاج المفروم* ثم يضاف البقسماط المطحون ثم النشا والبابريكا والكمون والملح والفلفل* يقلب الخليط جيدًا ثم يشكل حسب الرغبة، ثم تعفر في الدقيق ثم في البيض والبقسماط و تقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي وتقدم.بانيه دجاج باللحمة المفرومة والموتزاريلاإذا كنتى تبحثي عن طريقة مختلفة لعمل البانيه فلابد أن تجربي بانيه الدجاج باللحمة المفرومة والموتزاريلا للشيف رانيا الجزار.مقادير بانيه دجاج باللحمة المفرومة والموتزاريلانصف كيلو دجاج بانيه2 بيضة6 ملعقة كبيرة دقيقبصلة مفرومة3 ملعقة كبيرة خل أبيضزنجبيل ناعمملحفلفل أسودبهارات2 كيس خلطة الدجاج الجاهزةاللحمة المفرومةربع كيلو لحمة مفرومةبصلة مبشورةزيتربع كيلو جبنة موتزاريلاطريقة عمل بانيه دجاج باللحمة المفرومة والموتزاريلا* تبلى الدجاج بالملح والفلفل الأسود والزنجبيل والبهارات والخل و ضعى الدجاج فى البيض ثم الدقيق وخليط الدجاج الجاهز* شوحى اللحمة فى الزيت و شوحى البصل فى الزيت والزبدة على النار وأضيفى اللحمة المفرومة وقلبى ورصى قطع الدجاج فى طاجن وضعى عليها خليط اللحمة المفرومة* ضعى على الوجة الجبنة الموتزاريلا وأدخليها الفرن لمدة 3 دقائق حتى تسيح الجبنة وتقدمصدور بانيه بالزعتر والجبنةنقدم لكم طريقة مختلفة لعمل البانيه من خلال وصفة صدور بانيه بالزعتر والجبنة للشيف نجلاء الشرشابىمقادير صدور بانيه بالزعتر والجبنةصدور دجاج فيليهجبنة روميجبنة موتزاريلازعترثوم بودرةبصل بودرةبقسماط2 بيضةزيتملحفلفل اسودطريقة عمل صدور بانيه بالزعتر والجبنة* تبلي الفيليه بالثوم والبصل البودرة والملح والفلفل الاسود وضعي على الفيليه بيضة او اثنان حسب الكمية وقلبيه ثم ضعيه في البقسماط* حمري الفيليه في طاسة بها زيت ساخن و اخلطي جبنة رومي و جبنة موتزاريلا وقليل من الزعتر* اخرجي الفيليه وضعيه في صينيه واضيفي على الفيليه خليط الموتزاريلا والرومي وادخليها الفرن ثم تقدم.