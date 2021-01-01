واقعة هزت العراق.. شاب إيراني يضرم النار في نفسه أمام الكاميرات |شاهد



شاب إيراني يضرم النار في نفسه أمام الكاميرات شاب إيراني يضرم النار في نفسه أمام الكاميرات

أضرم شاب إيراني النار في جسده أمام مقر الأمم المتحدة في محافظة أربيل العراقية أمام الكاميرات، في واقعة هزت الرأي العام في كل من كردستان العراق وكردستان إيران.



وأضرم الشاب الإيراني بهزاد محمودي النار في جسده، احتجاجا على ما يعانيه في ظل ظروف اللجوء والتشرد، وذلك في إطار وقفة احتجاجية، لمجموعة من الشباب الأكراد الإيرانيين.



وبحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، يرقد الشاب الذي حاول الانتحار حرقا، في أحد مستشفيات أربيل، وحالته الصحية حرجة جدا، كون نسبة الحروق في جسده بلغت 90 في المئة، بعدما سكب البنزين على نفسه مضرما النار فيها، على مرأى عدد كبير من مراسلي ومندوبي وسائل الإعلام وعدساتهم، بسبب معاناته من سوء الأوضاع المعيشية وعدم الاستجابة لطلبه اللجوء في إحدى الأوروبية.

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وانتشرت مقاطع الفيديو على مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تظهر الشاب وهو يحمل عبوة مليئة بالبنزين، قبل أن يقوم بصبه على جسده ويشعل النار، بينما كان يتحدث للصحفيين.وفور إقدامه على إضرام النار في جسده، بادر بالجري وسارع صديق له لمحاولة إنقاذه وإطفاء النار، لكنها سرعان ما نالت منه مسببة حروقا شديدة وعميقة، ليقوم بعدها موظفون في مقر الأمم المتحدة بإسعافه ونقله للمستشفى.وكان الشاب بهزاد محمودي، ويعرف باسم محمد، والبالغ من العمر 27 سنة، يقول قبيل إحراقه نفسه: "بسبب النضال في سبيل كردستان أصبحت لاجئا".وأضاف: "هذا هو حالنا، هل من العدل أن نعيش هكذا بسبب السياسة؟ هل هذه حياة؟ نعيش ككلاب مشردة منذ 4 سنوات، إذا رجعت إلى إيران سيتم إعدامي، وهنا لم يبق لنا مكان غير الحدائق العامة والمساجد والمنازل المهجورة والآيلة للسقوط".وبحسب روايات لأصدقاء الشاب، فإن محمودي المتحدر من مدينة بوكان في كردستان إيران، يقيم في أربيل منذ أكثر من 4 سنوات، وكان قد تقدم بطلب لجوء للأمم المتحدة، لكن دون جدوى.وأكثر ما أثار غضب الرأي العام في كردستان، في مشهد محاولة الانتحار الأليم، هو وقوف الصحفيين والمصورين دون حراك، بل وتصويرهم الشاب وهو يحرق نفسه دون تدخل منهم أو محاولة منعه.وأدانت نقابة صحفيي كردستان، عبر بيان، سلوك الصحفيين الحاضرين في التعامل مع الموقف أمامهم.https://twitter.com/i/status/1394661950991241218