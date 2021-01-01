كاف يصدم الزمالك بشأن مباراة الترجي التونسي والمولودية

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صورة الخبر: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

تلقت إدارة نادي الزمالك ردا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حول الشكوى التي كان قد تقدم بها النادي تجاه مباراة الترجي التونسي والمولودية في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد كاف أنه تسلم شكوى الزمالك وقام بدراستها جيدا والتحقيق فيها ومراجعة تقارير الحكام ومراقبي المباراة ودراستها بعناية والتأكد من عدم وجود شبهات حول المباراة ليقوم بحفظ الشكوى.

المصدر: elbalad

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