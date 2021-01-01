كشف شوبي نكجاديما، المتحدث الرسمي لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، عن حقيقة طلب لاعبي فريقه مقابلة شيكابالا لاعب نادي الزمالك والحصول على قميصه.
وكانت تقارير صحفية أكدت طلب لاعبي صن داونز وعلى رأسهم اللاعب زواني، الحصول على قميص شيكابالا ومقابلته، أثناء تواجدهم في القاهرة لمواجهة الأهلي في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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التعليقات على صن داونز لـ صدى البلد: لاعبونا لم يطلبوا مقابلة شيكابالا.. ولم نتفاوض مع الشحات
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