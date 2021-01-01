صن داونز لـ صدى البلد: لاعبونا لم يطلبوا مقابلة شيكابالا.. ولم نتفاوض مع الشحات



الشحات الشحات

كشف شوبي نكجاديما، المتحدث الرسمي لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، عن حقيقة طلب لاعبي فريقه مقابلة شيكابالا لاعب نادي الزمالك والحصول على قميصه.







وكانت تقارير صحفية أكدت طلب لاعبي صن داونز وعلى رأسهم اللاعب زواني، الحصول على قميص شيكابالا ومقابلته، أثناء تواجدهم في القاهرة لمواجهة الأهلي في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وقال نكجاديما في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”:" لم يحدث ذلك، هذا الأمر غير حقيقي ولم يطلب أي من لاعبينا مقابلة شيكابالا والحصول على قميص أي من اللاعبين."وعند سؤاله عن حقيقة مفاوضات النادي لضم حسين الشحات لاعب الأهلي، قال نكجاديما:"اللاعب قال أنه تلقى عرضًا منا، وهذا لم يحدث بالطبع، لأننا إذا أردنا ضم لاعب سنتواصل مع ناديه أولًا وليس مع اللاعب."وكان حسين الشحات أكد في أحد البرامج التليفزيونية في شهر رمضان الكريم، تلقيه عرضًا من نادي صن داونز للانضمام لصفوفه.