أسعار الذهب تصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر



أسعار الذهب أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عالميا وسجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في نحو أربعة شهور، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي واستخدام المستثمرين المعدن الأصفر للتحوط ضد ارتفاع التضخم.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1868.30 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29 يناير في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1869.60 دولار.



وقال المحلل المستقل روس نورمان "من الواضح أن الاهتمام يتحول نحو التضخم... لكن ربما الأهم من ذلك أن الدولار الأمريكي يشهد ضعفا، وهو ما قد يكون المحرك الرئيسي والأول".

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وأشار محللون إلى أن التدفقات الواردة إلى صناديق تداول الذهب تشير إلى أن المستثمرين يشترون الذهب للتحوط من مخاوف التضخم.وزادت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، 0.7 بالمئة إلى 1035.93 طن أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مارس .وبالنسة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.1 بالمئة إلى 28.49 دولار بعد أن سجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير شباط.وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2932 دولارا، بينما انخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1232 دولارا