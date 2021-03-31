ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عالميا وسجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في نحو أربعة شهور، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي واستخدام المستثمرين المعدن الأصفر للتحوط ضد ارتفاع التضخم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1868.30 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 29 يناير في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1869.60 دولار.
وقال المحلل المستقل روس نورمان "من الواضح أن الاهتمام يتحول نحو التضخم... لكن ربما الأهم من ذلك أن الدولار الأمريكي يشهد ضعفا، وهو ما قد يكون المحرك الرئيسي والأول".
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التعليقات على أسعار الذهب تصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر
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