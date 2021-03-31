تراجعت أسعار الأسمنت بالسوق المصري، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2021، وذلك بقيمة وصلت لـ10 جنيهات لكل طن أسمنت، وذلك بعد تسجيلها لارتفاع جديد خلال الساعات الماضية بقيمة تتراوح ما بين 50 و 70 جنيهًا للطن.
أسعار الأسمنت اليوم
وبحسب موقع الأسمنت المصري المتخصص في أسعار مواد البناء فقد تراوحت أسعار الأسمنت اليوم من 810_ 900 جنيها للطن.
فيما تراوح سعر الأسمنت الأبيض من 2450- 2500 جنيهًا، والأسمنت المخلوط سجل 620 جنيهًا للطن، كما سجل الأسمنت المقاوم 680 جنيهًا للطن.
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التعليقات على تراجع 13 جنيها.. أسعار الأسمنت بختام تعاملات اليوم
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