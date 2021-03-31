تراجع 13 جنيها.. أسعار الأسمنت بختام تعاملات اليوم



أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت

تراجعت أسعار الأسمنت بالسوق المصري، بختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2021، وذلك بقيمة وصلت لـ10 جنيهات لكل طن أسمنت، وذلك بعد تسجيلها لارتفاع جديد خلال الساعات الماضية بقيمة تتراوح ما بين 50 و 70 جنيهًا للطن.



أسعار الأسمنت اليوم

وبحسب موقع الأسمنت المصري المتخصص في أسعار مواد البناء فقد تراوحت أسعار الأسمنت اليوم من 810_ 900 جنيها للطن.



فيما تراوح سعر الأسمنت الأبيض من 2450- 2500 جنيهًا، والأسمنت المخلوط سجل 620 جنيهًا للطن، كما سجل الأسمنت المقاوم 680 جنيهًا للطن.

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فسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 860 جنيه لطن النصر بهد أن كانت تسجل متوسط الأمس 870 جنيه للطن، ومصر للأسمنت قنا 828 جنيها للطن، والسويدي 843 جنيها للطن بتراجع 12 جنيها بعد أن كانت تسجل أمس 855 جنيها للطن.كما سجل أسمنت حلوان 890 جنيها للطن، وهذه الأسعار، أسعار الأسمنت اليوم، لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.