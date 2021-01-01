اشتعلت النيران في مركب صيد يقل 13 صيادا بمنطقة حماطة المصرية جنوب البحر الأحمر.
وقد ورد بلاغ في وقت سابق إلى الأجهزة الأمنية يفيد باشتعال النيران في مركب صيد يسمى "الفيروز" بمنطقة حماطة، وتبين أن مركب صيد آخر كان قريبا من المركب المحترق فقام بمساعدة من على متنه وهم 13 صيادا، وتم إنقاذهم جميعا.
وقال شهود عيان إن المركب كان في رحلة صيد جنوب البحر الأحمر، وجميع من كانوا على متنه بخير وتم إنقاذهم، ويجري العمل على إخراجهم بالقرب من منطقة حماطة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على إنقاذ 13 صيادا بعد احتراق مركبهم جنوب البحر الأحمر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق