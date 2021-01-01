آخر التطورات في مدينة سبتة .. السلطات الإسبانية تقرر الاستعانة بالجيش



آخر التطورات في مدينة سبتة آخر التطورات في مدينة سبتة

أفادت وكالة أوروبا برس بأن السلطات الإسبانية قررت تعبئة الجيش في مدينة سبتة، الجيب الإسباني في شمال إفريقيا، بسبب التدفق القياسي للمهاجرين غير الشرعيين.



وقالت الوكالة إن أكثر من 5 آلاف شخص من المغرب دخلوا خلال 24 ساعة إلى أراضي المدينة ذات الحكم الذاتي، والواقعة على الساحل الشمالي للقارة الإفريقية.



