أفادت وكالة أوروبا برس بأن السلطات الإسبانية قررت تعبئة الجيش في مدينة سبتة، الجيب الإسباني في شمال إفريقيا، بسبب التدفق القياسي للمهاجرين غير الشرعيين.
وقالت الوكالة إن أكثر من 5 آلاف شخص من المغرب دخلوا خلال 24 ساعة إلى أراضي المدينة ذات الحكم الذاتي، والواقعة على الساحل الشمالي للقارة الإفريقية.
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التعليقات على آخر التطورات في مدينة سبتة .. السلطات الإسبانية تقرر الاستعانة بالجيش
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