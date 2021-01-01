أسباب ظهور رائحة كريهة داخل تكييف السيارة .. و كيف تتخلص منها ؟



ظهور رائحة كريهة داخل تكييف السيارة ظهور رائحة كريهة داخل تكييف السيارة

تعتبر حاسة الشم من اهم الحواس التي تساعدك على اكتشاف العديد من الاعطال الخاصة بعالم السيارات، فمن الممكن أن تشم رائحة تعبر عن تلف في تيل الفرامل أو تاكل احد الاطارات، و ربما تكون بمثابة جرس الانذار التحذيري عن مشكلة ما تمر بمضخة الوقود و فلتر البنزين، بالاضافة إلى مشكلات احتراق زيت المحرك الخطيرة.







و لكن تبقى النقطة الفاصلية في هذا الموضوع، هي اكتشاف رائحة التكييف الكريهة و التي تؤثر بشدة على الحالة المزاجية لقائدي السيارات، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم الاسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة و كيف التعلب عليها و التخلص منها.

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فلتر التكييفتتشكل ابعاد هذه المشكلة حول عدة نقاط الأولى هي فلتر التكييف، و هو الجزء القائم عن حجب الغبار و الاتربة، و عند تلفه او حدوث خلل به، تبدأ تلك الرواسب في الظهور مما تتسبب في رائحة غير عادية، كما تتسبب في مشكلات الجاز التنفسي و حساسية الصدر.مسببات البكتيرياتحدث أيضا مشكلة كبيرة تتعلق بهذا الجزء و هي وصول المياه داخله، مما تتسبب في نمو الفطريات و البكتيريا، و التي تتسبب في ظهور رائحة كريهة ونفاده، و لذلك يجب أن نقوم بتنظيف فلتر التكييف بعناية من وقت إلى اخر، و في حالة التلف الشديد أو ظهور تلك الملوثات فيجب تغييره على الفور، و يفضل شراء المنتج الأصلي و الابتعاد عن المنتجات المقلدة.التخلص من المشكلةتتسبب أيضا الابخرة التي تتكثف على زعانف الهواء الداخلية في ظهور الروائح الكريهة لتكييف السيارة، بالإضافة إلى نفاذ الفريون، و لكي نتغلب على هذه المشكلات يجب أن نستخدم المواد المطهرة لتنظيف فتحات الهواء الداخلية و ثلاجة المكيف و التأكد من حالة الصرف الخارجي للسيارة لتجنب مشكلات الانسداد، ثم تشغيل المكيف على اقصى سرعة لخروج الهواء الغير نقي مع فتح نوافذ السيارة لمدة 5 دقائق، و يفضل أن نقوم بوضع مادة عطرية للتمتع بهواء منعش، و التأكد من حالة الفريون الداخلي، مع سلامة جميع الأجزاء الخاصة بهذه المنظومة الفنية.