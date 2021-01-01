نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى من إدعاء بشأن سماع دوى صوت يشبه الانفجار شعر به بعض سكان مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وغير معلوم مصدره .
مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ، ولم تتلق الأجهزة الأمنية أية بلاغات فى هذا الشأن .
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التعليقات على مصدر أمنى يكشف حقيقة وقوع انفجار ببورسعيد
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