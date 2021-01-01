مصدر أمنى يكشف حقيقة وقوع انفجار ببورسعيد

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صورة الخبر: مصدر أمنى يكشف حقيقة وقوع انفجار ببورسعيد
مصدر أمنى يكشف حقيقة وقوع انفجار ببورسعيد

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى من إدعاء بشأن سماع دوى صوت يشبه الانفجار شعر به بعض سكان مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وغير معلوم مصدره .

مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ، ولم تتلق الأجهزة الأمنية أية بلاغات فى هذا الشأن .

المصدر: elbalad

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