طريقة عمل الآيس كريم في المنزل



طريقة عمل الآيس كريم طريقة عمل الآيس كريم



بعد دخول فصل الصيف وانتهاء الدراسة يمكن ان تقدمي لأولادك اصناف بسيطة مناسبة للصيف ونقدم لكي اليوم طريقة عمل الايس كريم





مقادير :



كوب لبن ، فانيليا ، 3 صفار بيض ، 2 كوب كريم شانتية ، نص كوب سكر ، ¼ ملقعة صغيرة ملح .

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طريقة تحضير الايس كريم :_ ضرب السكر وصفار البيض والفانليا بالمضرب الكهربائي واضافة اللبن ثم وضعه في اناء على نار هادئة حتى تظهر الفقاقيع ثم يترك ليبرد تماما ._ وضع الكريم شانتية على الخليط وبعد ان يبرد تماما ويتم ضربه بالمضرب الكهربائي جيدا ثم يوضع في المبرد لمده لا تقل عن 4 ساعات مع تقليبه كل فترة ثم يقدم الايس كريم في كاسات التقديم او في بسكويتالايس كريم وبالهنا .2 كوب الا ربع طحين ، ملعقة صغيرة فانيليا ،كوب الا ربع زبده ، بيضه كامله ، 2 بياض بيضه ، كوب ونص سكر بودرة .فطارك عندنا.. لازانيا باللحم المفروم مع أقراص البطاطس المقلية.. والحلو آيس كريم الفستقمن غير مجهود.. طريقة تحضير سلطة الفواكهطريقه عمل بسكويت الايس كريم :_ تخفق الزبده اولا قليلا ثم يضاف السكر البودرة ويخفق جيدا حتى يصبح الخليط كريمي ._ تضاف الفانيليا و البيضه الكامله والبياض الي الخليط تدريجيا اثناء الخفق ._ بعد الخفق جيدا يضاف الطحين تدريجيا ويخلط حتى التجانس ._ تفرط طبقه رقيقه جدا جدا من العجين على ورق الزبده على اشكال دوائر ويوضع في الفرن مسخن من قبل على درجه حرارة 160 لمده 5 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون._ بعد خروجه من الفرن مباشرا يتم تشكيله بلفه لياخد شكل الكورن او وضعه على كوب او طبق مقلوب فياخذ شكل الكوب او الطبق وبعد ان يبرد تمام يوضع به الايس كريم ويقدم