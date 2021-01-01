بعد التعافى .. طرق طبيعية لعلاج ضيق تنفس



ضيق التنفس ضيق التنفس



يعد ضيق التنفس من أخطر المشكلات الصحية التي تهدد الإنسان حيث يمكن أن يسبب الإغماء والموت إذا لم يتم علاجه بسرعة.



ويصاب الانسان بمشكلة ضيق التنفس عندما يعانى من مشكلة أو مرض في الجهاز التنفسي مثل أزمة الربو والانفلونزا وفيروس كورونا .



ويستمر ضيق التنفس مع بعض مرضى فيروس كورونا حتى بعد التعافي منه وسلبية عينة المسح.

قد يعجبك أيضا...

نعرض لكم مجوعة من الطرقة الطبيعية لعلاج ضيق التنفس وذلك وفقا لما جاء في موقع “ medicalnewstoday”استخدام المروحةتشير دراسة من عام 2010 إلى أن استخدام مروحة يدوية لتفجير الهواء عبر الأنف والوجه يمكن أن يقلل من الإحساس بضيق التنفس.الشعور بقوة الهواء أثناء الاستنشاق يمكن أن يجعلك تشعر كما لو أن المزيد من الهواء يدخل الجسم. لذلك ، قد يكون هذا العلاج فعالاً في تقليل الإحساس بضيق التنفس.ومع ذلك ، قد لا يؤدي استخدام المروحة إلى تحسين الأعراض التي تحدث بسبب حالة طبية أساسية.في دراسة أخرى ، لم يجد الباحثون أي فائدة واضحة من استخدام العلاج بالمروحة ، على الرغم من أنه يبدو أنه يساعد بعض المجموعات.استنشاق البخاريمكن أن يساعد استنشاق البخار في علاج ضيق التنفس من خلال الحفاظ على نظافة الممرات الأنفية ، مما يساعده على التنفس بسهولة أكبر.قد تؤدي الحرارة والرطوبة الناتجة عن البخار أيضًا إلى تكسير المخاط في الرئتين ، مما قد يقلل أيضًا من ضيق التنفس.لتجربة استنشاق البخار في المنزل ، يمكن لأي شخص:املأ وعاءًا بالماء الساخن جدًا وأضف بضع قطرات من النعناع أو زيت الكافور العطري.ضع الوجه فوق الوعاء وضع منشفة على الرأس وخذ نفسا عميقا واستنشق البخار ويجب أن يترك الناس الماء ليبرد قليلًا إذا كان قد غلي للتو وإلا فقد يتسبب البخار في حرق بشرة الوجه.شرب القهوة السوداءقد يساعد شرب القهوة السوداء في تخفيف ضيق التنفس ، حيث يمكن أن يقلل الكافيين الموجود بها من ضيق العضلات في مجرى الهواء.وفى دراسة عام 2010 ذكرت أن تأثيرات الكافيين تحسن بشكل طفيف من طريقة عمل مجرى الهواء لدى الأشخاص المصابين بالربو وقد يكون هذا كافيًا لتسهيل امتصاصهم للهواء.ومع ذلك من المهم أن تتذكر أن شرب الكثير من القهوة يمكن أن يزيد من معدل ضربات قلب الشخص، ويجب على الناس مراقبة تناولهم للكافيين عند تجربة هذا العلاج للتأكد من أنهم لا يشربون الكثير.تناول الزنجبيل الطازجقد يساعد تناول الزنجبيل الطازج أو إضافة القليل منه إلى الماء الساخن كمشروب ، في تقليل ضيق التنفس الذي يحدث بسبب عدوى الجهاز التنفسي.دراسة واحدة يقترح أن الزنجبيل قد يكون فعالاً في محاربة الفيروس المخلوي التنفسي ، وهو سبب شائع لالتهابات الجهاز التنفسي.